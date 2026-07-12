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ONLINE: Argentina - Švýcarsko 1:1. Základní hrací doba o vítězi nerozhodla, prodlužuje se

Zklamaný Nahuel Molina po švýcarském vyrovnání
Zklamaný Nahuel Molina po švýcarském vyrovnáníZdroj: ČTK/AP
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MS fotbal 2026
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Porci čtvrtfinálových duelů na mistrovství světa uzavře souboj Argentiny proti Švýcarsku. Jihoamerický výběr zatím ve vyřazovací fázi prožil dvě velmi dramatické bitvy proti outsiderům z Kapverd a Egypta se shodným výsledkem 3:2. Švýcaři na druhé straně přemohli Alžírsko (2:0) a až po penaltách si naposledy poradili s Kolumbií. Zvládnou obhájci titulu v čele s Lionelem Messim projít do semifinále turnaje, nebo dojde na překvapivý postup houževnatého evropského celku? Utkání hrané v Kansas City startuje od 3.00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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