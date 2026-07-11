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ONLINE: Argentina - Švýcarsko. Messi a spol. v boji o semifinále, proti stojí Evropané

Lionel Messi se po velkém obratu v osmifinále MS proti Egyptu neubránil slzám
Lionel Messi se po velkém obratu v osmifinále MS proti Egyptu neubránil slzámZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Lionel Messi se po otočce osmifinále MS proti Egyptu neubránil emocím
Lionel Messi se raduje z vyrovnávací trefy v osmifinále MS proti Egyptu
Lionel Messi se po otočce osmifinále MS proti Egyptu neubránil emocím
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MS fotbal 2026
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Porci čtvrtfinálových duelů na mistrovství světa uzavře souboj Argentiny proti Švýcarsku. Jihoamerický výběr zatím ve vyřazovací fázi prožil dvě velmi dramatické bitvy proti outsiderům z Kapverd a Egypta se shodným výsledkem 3:2. Švýcaři na druhé straně přemohli Alžírsko (2:0) a až po penaltách si naposledy poradili s Kolumbií. Zvládnou obhájci titulu v čele s Lionelem Messim projít do semifinále turnaje, nebo dojde na překvapivý postup houževnatého evropského celku? Utkání hrané v Kansas City startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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