Hrál na MS proti Česku, teď náhle zemřel. Záložník JAR (†25) měl spáchat sebevraždu
Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Pětadvacetiletý záložník Jayden Adams, který reprezentoval na letošním mistrovství světa Jihoafrickou republiku, náhle zemřel. Podle zahraničních medií spáchal ve svém domě sebevraždu.
Adams působil celou svou kariéru v domácí lize. Stellenbosch vystřídal před dvěma lety za Mamelodi a letos se dočkal premiérové pozvánky na světový šampionát. Zesnulý záložník zde nastoupil do tří zápasů a proti Česku byl dokonce v základní sestavě. Jihoafrická republika se s mundialem rozloučila v osmifinále, kdy nestačila na Kanadu.
„Jayden nedávno reprezentoval Jihoafrickou republiku s hrdostí, odvahou a ctí. Jeho úmrtí je nesmírnou ztrátou pro jeho rodinu, spoluhráče, kluby, fotbalovou komunitu a celou zemi,“ napsala na síť X jihoafrická hráčská asociace.
„Z mistrovství světa se vrátil pozitivně naladěný, těšil na dovolenou. Miloval trávit čas se svou rodinou. Co se stalo, nikdo nečekal. Nemám slov, co bych k tomu řekl. Rodina žádá, aby bylo respektováno soukromí,“ řekl jeho mentální kouč Brendine Johnson.
Podle zahraničních medií prožíval Adams velmi těžké období. Během mistrovství světa se dozvěděl o úmrtí své babičky Marianny. Přesto nastoupil a pomohl svému týmu k remíze s Českem. „Jayden nastoupil do zápasu a odevzdal na hřišti maximum, přestože prožíval velmi bolestivé chvíle po ztrátě své babičky,“ uvedl tehdy prezident Jihoafrické fotbalové asociace Danny Jordaan.