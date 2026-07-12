Kontroverzní vyrovnání Anglie: Míč zasáhl kabel kamery. Všichni to viděli, zlobil se kouč
Málokdo si toho všiml. Proto tak zaujala poločasová reakce norského trenéra Staleho Solbakkena, který směrem k francouzskému sudímu Clémentu Turpinovi cosi zuřivě gestikuloval. Co přesně měl na mysli? Až média odhalila, že vyrovnávací branka fotbalistů Anglie ve čtvrtfinálovém utkání mistrovství světa s Norskem platit neměla. Při výkopu brankáře Nylanda totiž míč zasáhl kameru zavěšenou nad hřištěm. Pavouk play off MS 2026 >>>
Norové v tu chvíli vedli. Po výstavní trefě Andrease Schjelderupa měli nakročeno k dalšímu senzačnímu postupu. Jenže krátce před pauzou favorizovaná Anglie srovnala, když Anthony Gordon připravil míč pro zakončujícího Judea Bellinghama.
Celé akci však předcházel výkop brankáře Orjana Nylanda, při němž míč zasáhl kameru zavěšenou nad hřištěm. Nepatrně, ale přece. Pokud se tak stane, podle pravidel FIFA měla být hra přerušena a nařízen míč rozhodčího. Bellinghamův gól tak platit neměl.
Všiml si toho i norský kouč Stale Solbakken, jenž při odchodu do šaten sudímu Clémentu Turpinovi hlasitě spílal. Na dosud nevídaný incident upozorňovali také fotbalisté v čele s Nylandem a Erlingem Haalandem. Prakticky ihned po kontaktu balonu s kabelem si převzal balon Elliot Anderson, aby vybídl asistujícího Gordona. „Rozhodčí řekl, že to sám neviděl a že nedostal žádnou informaci o tom, že se tak skutečně stalo,“ líčil Solbakken.
Proč na to nereagoval VAR? „Ten může zasáhnout, pokud je kontakt míče s kamerovým systémem součástí přezkoumávané situace. Útočná akce, která vedla ke gólu, součástí přezkoumatelné situace VAR je, takže videorozhodčí to měl zachytit,“ uvedl bývalý rozhodčí Premier LeagueMark Clattenburg pro stanici Fox.
Gól Norska zhatil ‚soft faul‘
FIFA během druhého poločasu uvedla, že po odrazu míče od kamery data ze senzoru uvnitř míče zkontrolovala. Ta ale podle ní nezaznamenala žádnou anomálii ani náhlý impuls. „Nebyl zjištěn žádný důkaz, že se míč dotkl kabelu nad hřištěm a že tento kontakt změnil jeho trajektorii,“ napsala.
Ke kontroverznímu momentu se Solbakken na pozápasové tiskové konferenci ještě jednou vrátil. „Když FIFA tvrdí, že ke kontaktu nedošlo, nic s tím neuděláme. Míč však spadl přímo před naši lavičku, takže ke kontaktu došlo. Všichni viděli, co se stalo, je to naprosto jasné,“ komentoval.
„Mohl bych tady sedět a naříkat, ale nechci to dělat. Udělali jsme maximum, co bylo v našich silách, hráči byli po celý turnaj fenomenální. Ano, přišla tato bizarní situace, ale to je součást fotbalu. Právě proto je to podle mě nejlepší sport na světě, mohou se v něm stát i takové věci. Musíme to přijmout,“ navázal Solbakken. „Nemyslím si, že se zápas bude opakovat, takže je to prostě tak,“ pokrčil rameny.
Jak viděl celou situaci anglický kouč Thomas Tuchel? „Slyšel jsem o tom, ale v míči je čip, který dokáže zaznamenat i ten nejmenší kontakt. To jsme ostatně viděli už při zápase Chorvatska s Portugalskem,“ poukázal.
Dramatický duel nakonec dospěl do prodloužení, v němž k radosti přihlížejících Micka Jaggera, Davida Beckhama, Johna Terryho nebo Ashleyho Colea rozhodl Bellingham. Známou skladbu The Beatles s názvem „Hey Jude“ si tak frenetičtí fanoušci Albionu zazpívali dvakrát. Norská hořkost ale zůstává...
Možná i kvůli neuznanému gólu zkraje druhé půle, kdy Haaland odhodil Andersona. VAR intervenoval, branka Seveřanů neplatila. „Mně se trošku nelíbil ten soft faul,“ líčil expert Roman Bednář ve studiu Nova Action.
„Tyto minifauly jsou ve velkých vápnech pořád. Strčení je tam jednoznačné. To, že si ho oběma rukama odstrčí, všichni vidí, ale za mě je to pořád soft. Když se na to podíváme obráceně, Anderson ho tam drží oběma rukama, aby se nerozeběhnul, a při prvním strčení spadne. Pomohl tomu. Asi to faul byl, ale malý,“ doplnil bývalý útočník.