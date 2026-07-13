Nádech rasismu před bojem o finále MS. Bývalý španělský premiér si rýpl do původu Francouzů
Před velkolepým bojem o finále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska to pořádně vře. Bohužel, zatím nikoliv na hřišti. O nečekané pozdvižení se postaral bývalý španělský premiér Mariano Rajoy, který ve svém komentáři pro deník El Debate směrem k semifinálovému soupeři napsal: „Mají mimořádně silný tým, přesto jim jedna věc chybí. Nemají žádné francouzské hráče.“ Na slova někdejšího předsedy vlády nelibě reagovali vrchní francouzští i španělští představitelé. Pavouk play off MS 2026 >>>
O duelu Španělska s Francií mnozí mluví jako o předčasném finále. Úřadující mistři Evropy proti papírově nejsilnější reprezentaci světa. Lamine Yamal versus Kylian Mbappé. Hvězdy PSG, Bayernu Mnichov, Realu Madrid, Barcelony či Manchesteru City na jednom hřišti... Co víc si můžete přát?
V Dallasu se chystá obrovská fotbalová nálož, jenže hodiny před výkopem se řeší něco jiného než Deschampsovy či de la Fuenteho očekávané tahy. Konkrétně komentář Mariana Rajoya, člena španělské konzervativní Lidové strany a někdejšího předsedy vlády.
„Vyhráli každý zápas, který na tomto mistrovství světa odehráli a v současnosti vedou žebříček FIFA. Mají také mimořádně silný tým, přesto jim jedna věc chybí. Nemají žádné francouzské hráče,“ napsal Rajoy 10. července v deníku El Debate.
Na slova jednasedmdesátiletého politika nelibě reagovali ve Španělsku i ve Francii. „Francie nemá žádnou barvu pleti. Jakékoli tvrzení opaku vychází z hlouposti, rasismu nebo z kombinace obojího,“ nechal se slyšet francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru pro televizi BFM TV.
Španělsko nepatří xenofobům
Už v neděli prezident Francouzské fotbalové federace Philippe Diallo na sociální síť X napsal, že výroky Mariana Rajoye o francouzské reprezentaci nesou nepřijatelný nádech rasismu. Dále pak doplnil: „Zároveň to vyvolává otázky ohledně odpudivé společenské atmosféry, která podobné postoje a výroky plodí. Naši hráči nepotřebují od bývalého španělského premiéra žádné osvědčení o své státní příslušnosti. Francouzská reprezentace je reprezentací Francie.“
Vládnoucí španělská Socialistická strana Rajoyovy výroky odsoudila. „Jsou lidé, kteří příslušnost k národu stále posuzují podle příjmení, místa narození nebo barvy pleti,“ vyťukal na X současný premiér pyrenejské země Pedro Sánchez.
„Jiní ji posuzují podle našich kořenů v dané zemi a podle vůle přispívat k jejímu rozvoji. Třeba tím, že hrajeme fotbal, pečujeme o naše seniory nebo zakládáme podniky. Španělsko patří těm, kteří ho mají rádi a pracují pro něj. Ne těm, kteří ho znevažují xenofobními výroky. Francie, uvidíme se v semifinále. Ať vyhraje ten lepší a ať rasismus prohraje,“ vzkázal Sánchez.
K celé záležitosti se vyjádřil i španělský ministr zahraničí José Manuel Albares, podle kterého by se měl předseda Lidové strany Alberto Núñez Feijóo od Rajoyových výroků distancovat.