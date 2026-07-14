Bitva titánů o Zlatou kopačku: Největší hvězdy boří historické rekordy i matematické modely
Velkolepá bitva vrcholí. Nikdy se nestalo, aby na jednom mundialu vstřelili dva fotbalisté osm gólů. A každý má ještě dvě utkání na to, aby svůj účet rozšířil. Další esa jim navíc šlapou na paty. Mbappé, Messi, Kane, Bellingham a Dembélé se budou prát o zlatou kopačku do posledního dechu. Čím bortí největší hvězdy historické rekordy i současné matematické modely? Pavouk play off MS 2026 >>>
Na vrcholu znovu svítí stará známá jména. V Kataru vládli Kylian Mbappé (8 gólů) a Lionel Messi (7), nyní se o prestižní individuální ocenění pere stejná dvojice. Na rozdíl od minulého šampionátu, kde se o ní rozhodlo až v dechberoucím finále, mají tehdejší parťáci z PSG velkou konkurenci.
Roboticky přesný Erling Haaland zůstává na třetím místě, i když norská vikinská loď již doveslovala po prohře s Anglií (1:2). Sedm zásahů by však stačilo na titul krále střelců na většině světových šampionátů, konkrétně ve 12 z 22 případů. Tentokrát však nikoli.
A do boje budou chtít promluvit ještě další superstars.
Kapitán Harry Kane střelecky táhl anglický výběr v úvodu turnaje, v posledních dvou kolech ho v kritických momentech zastoupil Jude Bellingham. Dvě největší anglické zbraně mají po šesti trefách.
Nemělo by se zapomínat ani na šestého Ousmana Dembélého, který s pěti trefami zůstává ve hře. Současný držitel Zlatého míče je přitom paradoxně možná nejmenší hvězdou na napěchovaném seznamu. Zářivější sestavu v boji o individuální ocenění byste opravdu vymýšleli jen těžko.
Čím to je, že největší jména největších zemí pálí lépe než kdy dřív? „Udivují mě. Po takhle dlouhé klubové sezoně před nimi musím smeknout,“ klaní se trenér a expert Petr Rada.
První důvody jsou zcela zřejmé: rozšíření turnaje pro 48 týmů znamená víc zápasů a logicky také víc možností skórovat. Navíc přibyla utkání proti papírově slabším soupeřům, což znovu zvyšuje šance top střelců.
Když ovládl pořadí kanonýrů v roce 1934 československý útočník Oldřich Nejedlý, musel pět branek stihnout ve čtyřech utkáních o všechno proti Rumunsku, Švýcarsku, Německu a Itálii. To je oproti dnešní situaci velký rozdíl.
Proti statistickým normám
Z tabulky střelců vyčteme i další věci. Jde o největší esa těch nejlepších týmů. Špičková mužstva mají kvalitu všude a dokáží opakovaně dostávat do nebezpečných prostorů nejproduktivnější hráče.
A poslední společný jmenovatel velké šestky? Všichni perfektně zakončují. Podle statistik Opty měl mít každý ze zmíněných zhruba o dvě až tři branky méně, což je ohromný rozdíl. „Můžeme se bavit o datech, ale to hlavní je, že oni to prostě umí. Narodili se s tím. Jsou to top hráči, proto hrají v top klubech a berou top peníze,“ usmívá se Rada.
Vůbec nejvíc popírá data Dembélé, který měl ze šestnácti střel vstřelit 1,52 gólu, ale slavil hned pětkrát. Podobně jsou na tom i další. Mezi šestici nejlepších zakončovatelů se kromě již zmíněných střelců dostal pouze novozélandský Elijah Just.
Čistě statisticky měl být gólový účet Messiho či Mbappého skoro o tři branky chudší, ale hvězdy dokáží opakovaně trefovat z méně výhodných pozic naprosto přesně. A připomeňme, že jim zde výrazně škodí zahozené penalty, s nimiž by byla čísla ještě absurdnější. „V zakončení vykazují neskutečnou preciznost. V daný moment se dokážou dokonale soustředit. Čísla přesnosti zakončení u nich nejsou náhoda,“ podotýká expert Sportu Stanislav Levý.
Každý má navíc ještě dvě utkání k tomu, aby navýšil bohaté konto.
A co by se dělo v případě, že dva či více adeptů zakončí turnaj se shodným počtem zásahů? Od roku 1994 rozhoduje pomocné kritérium, a to počet asistencí. Pokud by se tedy cena udělovala před semifinále, bral by ji znovu Mbappé, který má tři gólové přihrávky, zatímco Messi jen dvě.
Souboj dvou titánů tak dostává další rozměr. „Mbappé má úžasnou rychlost, Messi zase nejrychlejší myšlení,“ vyzdvihuje přednosti nejlepší dvojice Rada.
Pravidla pamatují i na situaci, kdy nasbírá více mužů stejně branek i asistencí. V ten moment vstupují do hry odehrané minuty a trofej bere ten, kdo strávil na trávníku nižší porci.
Obhájí zlatou kopačku Mbappé, přidá si do sbírky jedno z mála chybějících ocenění Messi, nebo je zaskočí někdo jiný?
Nejlepší střelci MS 2026:
Hráč
Minuty
Góly
Střely
Kylian Mbappé
518
8
30
Lionel Messi
530
8
33
Erling Haaland
465
7
20
Jude Bellingham
515
6
17
Harry Kane
563
6
22
Ousmane Dembélé
462
5
16