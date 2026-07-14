Kdo zastaví Francii? Experti věští předčasné finále a opěvují hvězdu, která ještě neskórovala
Fotbalové mistrovství světa jde do cílové rovinky a největším favoritem je před semifinále naprosto suverénní Francie. Kdo má největší šanci ji ohrozit? Experti deníku Sport se prakticky jednohlasně shodují na tom, že o zlatu se rozhodne již v úterý v souboji proti Španělsku. Nejvíc je baví ofenzivní esa, především rozjetý útok Francie. Překvapivě nejčastěji zmiňují hráče, který na turnaji ještě neskóroval. Pavouk play off MS 2026 >>>
Petr Rada
bývalý trenér reprezentace
Kdo má šanci zastavit neohroženou Francii?
Španělsko je favorit
„Pořád věřím Španělsku, tipoval jsem ho už před turnajem a měnit to nebudu. Teď sice dvakrát vyhrálo gólem v posledních minutách, ale celý tým jde zápas od zápasu a pořád se zvedá. Větší forma a herní pohoda teď asi vyzařuje z Francie a semifinálový souboj bude rozhodující. Na druhé straně pavouka se podle mě hraje jen o druhé místo. Je škoda, že na sebe dva nejlepší týmy nenarazí až ve finále. Každopádně ve hře zůstaly zaslouženě čtyři nejlepší mančafty.“
Který hráč vás na turnaji nejvíc baví?
Mbappé, Messi, Kane
„Baví mě Mbappé, soustředí se jenom na fotbal a maká pro tým, což v Realu neplatí vždycky. Je vidět, že ho to chytlo, a jeho rychlost a zakončení jsou neskutečné. A musím říct i Messiho. Na Argentinu vstávám jenom kvůli němu. Ten kluk to má dané od Boha a ani nepotřebuje trenéra. Každou situaci vyhodnotí správně. Ve 39 letech má pořád všechno, i když je ortodoxní levák, ale jeho levá noha vydá za tři nohy ostatních hráčů. Celou sezonu má pak nejlepší Kane – klobouk dolů.“
Stanislav Levý
bývalý ligový hráč a trenér, expert iSportu
Kdo má šanci zastavit neohroženou Francii?
Předčasné finále
„Souhlasím, že Francie je největší favorit a hraje nejlepší fotbal. V semifinále ale budou rozhodovat absolutní detaily, sešly se tam čtyři nejlepší týmy turnaje. Pokud mám ze zbývající trojky vybrat jednoho, tak je to Španělsko a bude se hrát předčasné finále. Mají propracovanou defenzivu a obrovskou kvalitu vepředu. Španělsko inkasovalo první gól až ve čtvrtfinále a dokáže skloubit útočnou sílu se zodpovědnou obranou. Francie má podle mě ale ještě lehce navrch.“
Který hráč vás na turnaji nejvíc baví?
Olise zastínil hvězdy
„Možná půjdu proti proudu, ale mě se už delší dobu nejvíc líbí Olise. Dokáže zahrát z křídla i pod hrotem, prosadí se v soubojích jeden na jednoho a pořád poctivě pracuje pro mužstvo. Obecně tíhnu ke kreativním hráčům, mezi které můžeme zařadit i Messiho a Kanea. Obrovskou kvalitu má i Yamal. Ale abych neopakoval jen zažitá ofenzivní esa, tak podle mě před sebou má velkou kariéru španělský stoper Cubarsí. V devatenácti letech hraje každou minutu a působí fantasticky.“
David Kobylík
mistr Evropy do 21 let, expert Sportu
Kdo má šanci zastavit neohroženou Francii?
Strojové Španělsko
„Jednoznačně Španělé. Mají pevnou obranu, kontrolují míč a soupeři ho vůbec nepůjčují, čímž by mohli Francii omráčit. Tým nikam nespěchá, velmi důsledně dodržuje taktické pokyny a je velmi pevný do defenzivy. K tomu mají obrovskou ofenzivní sílu v podobě Yamala. První semifinále tak vidím úplně otevřeně. Mužstva z druhého semifinále pak podle mě nemají šanci. Bohužel úplně pohledný fotbal nečekám, hraje se o strašně moc.“
Který hráč vás na turnaji nejvíc baví?
Mbappé mě překvapil
„Celá ofenzivní trojka Francie je úžasná. Strašně mě baví na ně koukat. Před turnajem jsem říkal, že nejlepším hráčem šampionátu bude Olise, ale nyní musím uznat, že Mbappé je ještě o kousek výš. Předčil ho tím, jak je obrovský lídr, což v PSG ani v Realu nikdy nebyl. Proto je za mě nejlepším hráčem turnaje. A musím zmínit i Haalanda, který už vypadnul. Sice nebyl moc na balonu, ale jakým způsobem se dokáže prosadit a skórovat, mě fascinovalo.“
Jakub Kadrnožka
datový analytik společnosti Opta
Kdo má šanci zastavit neohroženou Francii?
Nepopsatelný faktor Messi
„V první řadě musím říct, že Francie je absolutně odskočená, má nejlepší individuální kvalitu. Pro zajímavost její hráči mají skoro nejvíc vedení míče zakončených střelou či vytvořenou šancí v historii mistrovství světa. Myslím, že ze současných týmů je může ohrozit Argentina. Faktor Messi je hrozně zvláštní, nepopsatelný. Argentinci moc nesprintují, nedriblují, vše je nakrátko. Mohlo by to proti Francouzům fungovat.“
Který hráč vás na turnaji nejvíc baví?
Neopěvovaný Dembélé
„Nebudu říkat Mbappého, byť je geniální. Z nějakého důvodu mi utkvěly v hlavě výkony neopěvovaného hrdiny Ousmana Dembélého. Čtyři góly si do jisté míry vytvořil vlastním vedením míče, navíc se mi hrozně líbí, jak je pracovitý. Právě jeho beru jako symbol týmovosti Francie, která na předchozích šampionátech vždy nebyla zárukou. Velmi dobrý turnaj má i Jude Bellingham, pro jízdu Anglie do semifinále byl klíčový.“
Petr Ruman
trenér a expert Sportu
Kdo má šanci zastavit neohroženou Francii?
Španělsko nemá slabiny
„Největší výzva je čeká už v semifinále. Španělsko je komplexní mužstvo, které kromě standardních situací prakticky nemá slabiny. Co se týče fotbalové stránky, ohrozit Francii můžou především Španělé. Ale pozor, z hlediska mentality bych hned za nimi zmínil i Angličany. Ve vyřazovacích zápasech ukázali, že psychicky jsou správně nastavení, zvládnou překonávat krizové momenty a jít ven ze své komfortní zóny. Třeba když hráli v deseti proti Mexiku.“
Který hráč vás na turnaji nejvíc baví?
Dva režiséři
„Je jich řada, ale vypíchnu dva. Je pro mě neuvěřitelné, jak přirozeně a plynule si Michael Olise přenesl na šampionát formu, kterou měl v bundeslize a v Lize mistrů. Možná ji dokonce ještě vyšperkoval. Všichni mluví o Mbappém, ale on je pro Francii neuvěřitelně důležitý. Něco podobného bych podepsal u Rodriho u Španělů. Pocitově je navázán na každou akci mužstva, je to režisér jejich hry. Sledovat jeho rytmus a přihrávky mě ohromně baví.“