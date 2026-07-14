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ONLINE: Francie - Španělsko. Šampionát vrcholí, Mbappé usiluje o třetí finále v řadě

Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti ParaguayiZdroj: ČTK
Gólová euforie Mikela Merina
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MS fotbal 2026
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Mistrovství světa graduje, na programu už jsou semifinálové boje. V tom prvním hrají proti sobě celky Francie a Španělska. Jihoevropané dostali dosud na turnaji jedinou branku, proti ale nyní stojí ty nejtěžší ofenzivní váhy na mistrovství. Kylian Mbappé navíc usiluje o třetí účast ve finále mundialu v řadě, budou se Les Bleus radovat? Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu, utkání začíná v 21.00. Pavouk play off MS 2026 >>>

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