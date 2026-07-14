Vyhráli snad MS? Velké vítání norských hrdinů: Haaland s mývalem a poslední veslování
Přes čtvrtfinále mezi nejlepší čtyři týmy na mistrovství světa nepostoupili, ale to už by pro fotbalisty Norska byla až příliš pohádková cesta turnajem. I proto se tým Staleho Solbakkena vrátil domů s titulem absolutních hrdinů, jejichž vypadnutí je navíc ověnčené puncem nespravedlnosti kvůli kontroverznímu gólu Anglie. Posledního „veslování“ turnaje se v Oslu účastnilo přes desítky tisíc fanoušků. Pavouk play off MS 2026 >>>
Úžasný pohled, červená, kam oko dohlédne, ulice beznadějně zaplněny lidmi. Tak vypadalo Oslo. Neznalý fanoušek by klidně řekl, že Norsko mistrovství světa vyhrálo, až takové přivítání seveřany čekalo. Autobus s otevřenou střechou si to jen stěží proklestil mezi davem fanoušků.
„Toto není jen oslava hráčů na hřišti, je to i oslava toho, jak Nory tyto poslední týdny bavily. Je to oslava léta 2026. Léta, kdy jsme naučili svět veslovat, léta, kdy se vrátili Vikingové,“ napsal na sociální síť X norský novinář Jan Aage Fjortoft.
Autobus zamířil do paláce královské rodiny, kde čekala celý tým audience u krále Haralda V. Jak jinak, veslování následně nesmělo chybět. Právě před palácem si k už kultovní oslavě sedl zřejmě rekordní počet lidí. Tentokrát nebubnoval kapitán Martin Odegaard, zvyklosti se ujal sám korunní princ Norska, Haakon Magnus. „Ro!“ ozvalo se naposledy v rámci tohoto šampionátu.
Této části oslav už se bohužel nezúčastnily dvě důležité součástky týmu – záložník Sander Berge a kanonýr Erling Haaland. Právě útočník Manchesteru City se stal i mezi lidmi, kteří sledují fotbal okrajově, téměř největší hvězdou šampionátu, po sociálních sítích kolovaly jeho rozhovory či interakce s dětskými fanoušky. Tu nejdůležitější zpětnou vazbu ale naživo nestihl.
Fotografové zabrali Haalanda, jak vystupuje v Oslu z letadla s nezvyklým suvenýrem – vycpaným mývalem držícím prázdnou flašku od whiskey za zhruba 750 dolarů (cca 16 tisíc korun), společně s ním ale musel hlavní město své země předčasně opustit. „Erling a Sander museli chytit letadlo, protože náš let z USA měl čtyři hodiny zpoždění,“ objasnil trenér Stale Solbakken.
Erling Haaland si přivezl netradiční suvenýr, vycpaného mývala • ČTK / AP / Jan Langhaug
Párty v ulicích následně pokračovaly až do noci. „Myslím, že si tohle nikdo nedokázal ani vysnít,“ řekl pro tamní televizi NRK záložník Odegaard. „Podpora, kterou jsme měli v USA a tady v Norsku, překonala veškerá očekávání. Neuvěřitelné.“
Naopak jeho tým do puntíku splnil očekávání některých expertů coby černého koně. Prošel z těžké skupiny, překvapivě setnul Brazílii a byl kousek od toho, aby prošel do semifinále. Ještě dlouho budou Norové proklínat drát od kamery na stadionu, od kterého se dle nich měl před anglickým vyrovnávacím gólem odrazit dlouhý výkop brankáře Nylanda.
Ironie osudu tomu dala tak, že i norské oslavy přerušil drát. Průvod byl na chvíli pozastaven, jelikož autobus s hráči projížděl pod nízko visícími telefonními kabely. Fotbalisté si tak museli na střeše prostředku sednout, aby mohli bezpečně projet.
Tým, který se od roku 1938 objevil na mundialu čtyřikrát, zaznamenal dosáhnutím čtvrtfinále svůj nejlepší historický výsledek. Bolavé vyřazení tak šestimilionová země nebere jako neúspěch.