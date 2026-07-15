Anglie vs. Argentina: kořeny rivality velmocí od války o Falklandy po „boží ruku“
Očividný podvod. Největší krádež v dějinách fotbalu. I taková slova volil anglický tisk po čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986. Na ikonickém Aztéckém stadionu se odehrál moment, na který žádný sportovní fanoušek až do smrti nezapomene. Je tu vyostřený duel o postup do finále světového šampionátu mezi dvěma týmy, jejichž historická nevraživost je kořením fotbalu. Anglie proti Argentině. Pavouk play off MS 2026 >>>
Stačí dvě slova a okamžitě víte: „boží ruka“. Pojem, který se vepsal do fotbalových kronik a o němž mají povědomí i podstatně mladší ročníky. Levá horní končetina argentinského kouzelníka Diega Maradony se postarala o jeden z nejkontroverznějších momentů sportovní historie.
Obecně utkání Argentiny s Anglií na mundialu v Mexiku potvrdilo, proč byl Maradona brán za génia i hříšníka zároveň. Čtyři minuty po skandální brance předvedl úchvatné sólo, když před půlkou obehrál dva protihráče, aby vzápětí přesprintoval hřiště a po třech výstavních kličkách oslavil gól. Legendární fotbalista nasměroval jihoamerickou zemi ke zlatu, které z něj udělalo národního hrdinu těch největších možných rozměrů.
„Oklamal rozhodčího i pomezního, ale pak vstřelil pravděpodobně nejhezčí gól v historii mistrovství světa,“ komentoval s odstupem času památné čtvrtfinále anglický záložník Glenn Hoddle.
„Podvedl nás, ale odpustil jsem mu. Maradona byl nejlepším hráčem své éry. To, co na hřišti dokázal, bylo kouzelné,“ uvedl Gary Lineker, jehož branka na 1:2 už čtvrtfinálový konec neodvrátila.
Že si na žádný další vzájemný špíl Argentiny s Anglií už nevzpomenete? Není se čemu divit. Vždyť oba týmy spolu naposledy hrály v roce 2005 při mezistátním přáteláku. O tři roky dříve se potkaly ve skupinovém utkání na mistrovství světa v Japonsku, kde Albion zvítězil 1:0 díky proměněné penaltě Davida Beckhama.
Na place se tehdy proháněli borci v čele s Gabrielem Batistutou či Javierem Zanettim. V argentinské sestavě nechyběl ani dlouholetý kouč Atlétika Madrid Diego Simeone či současný šéf lavičky USA Mauricio Pochettino. Za Anglii válely veličiny jako Rio Ferdinand, Michael Owen, Paul Scholes nebo Emile Heskey.
Beckhamova červená a penaltové prokletí
Daleko větší grády ale nabralo osmifinále MS v roce 1998, kdy Anglie padla s Argentinou na penalty. Po Beckhamově červené kartě držel evropský tým víc než sedmdesát minut remízu, jenže v páté sérii rozstřelu selhal David Batty.
Suma sumárum, v éře Lionela Messiho dojde k soutěžnímu střetu dvou fotbalových bašt poprvé. Rovnou v semifinále a před necelými 70 tisíci diváky. A nejen ti na stadionu v Atlantě budou s napětím sledovat, jestli se Argentina přiblíží k obhajobě, nebo kolébka fotbalu ukončí šedesátileté čekání na světové finále.
Takhle blízko byla naposledy před osmi lety v Rusku, kde padla v prodloužení s Chorvatskem. Od té doby kousala dvě prohraná finále na uplynulých evropských šampionátech. Pro kapitána Harryho Kanea teď přichází jedna z posledních šancí dovést hrdý Albion na vrchol.
A zároveň se pomstít Argentině za 40 let starou křivdu. „Víme, jak dobrý je Messi, ale také víme, jak dobrý je celý argentinský tým. Nejde jen o Argentinu, v semifinále se proti sobě utkají čtyři nejlepší týmy světa,“ má jasno brankář Jordan Pickford.
Podobně mluví i Messi, jenž však specialitu utkání vnímá. „Hrál jsem proti všem, ale proti Anglii ještě zatím ne. Bude to výjimečné, protože nás čeká velký tým a fotbalová velmoc. Vždycky je příjemné hrát proti takovým mužstvům, v takových zápasech, a obzvlášť v semifinále mistrovství světa,“ hlásí argentinský kapitán.
„Celý tým cítí očekávání. Jsme v nejlepší možné kondici, abychom mohli pokračovat v tom, co jsme dělali doposud. To znamená hrát a bojovat,“ pokračuje Messi. „Je to hlavně další zápas na turnaji, ve kterém se nesmíme nechat unést. Soustředíme se na sebe a především na to, abychom ukázali DNA, kterou v posledních letech předvádíme,“ doplňuje svého spoluhráče Cristian Romero, mimochodem obránce anglického Tottenhamu.
Souboj Argentiny s Anglií zároveň vyvolává vzpomínky na události z osmdesátých let minulého století. V roce 1982 svedla Británie krátkou válku s Argentinou o Falklandy. Souostroví v jižním Atlantiku, které Argentinci nazývají Malvíny, je stálým britským zámořským územím. Argentina se však nároku na něj nikdy nevzdala.
Její kouč Lionel Scaloni ale vzájemnou historii neřeší. „Je to fotbalový zápas. Tečka. Nic víc v tom není. Nehledejme v tom nic jiného. Budeme hrát proti skvělému týmu, který má skvělého trenéra (Němce Thomase Tuchela), kterého si velmi vážím a obdivuji,“ říká Scaloni.
Poslední vzájemné zápasy
- 2005 přátelské utkání: Anglie – Argentina 3:2
- 2002 skupinová fáze MS: Argentina – Anglie 0:1
- 2000 přátelské utkání: Anglie – Argentina 0:0
- 1998 osmifinále MS: Argentina – Anglie 2:2, 4:3 na pen.
- 1991 přátelské utkání: Anglie – Argentina 2:2
- 1986 čtvrtfinále MS: Argentina – Anglie 2:1
- 1966 čtvrtfinále MS: Anglie – Argentina 1:0
Terryho nadchl Bellingham: Je světová třída
Čtvrtfinálové utkání Anglie s Norskem pozoroval vedle svého dlouholetého kumpána z klubu a reprezentace Ashleyho Colea. A při takovém dramatu možná ani nedutal. Bývalý kapitán Chelsea John Terry sledoval z VIP lóže stadionu v Miami další skvělý výkon Judea Bellinghama na MS, kterého v rozhovoru pro FIFA přirovnal k Zinedinu Zidanovi. „Myslím si, že je světová třída,“ smekl Terry před třiadvacetiletým záložníkem madridského Realu.
Trn z paty vytáhl anglickým fotbalistům už několikrát. Třeba na uplynulém EURU, kde v nastaveném čase osmifinálového utkání se Slovenskem odvracel pohromu. S dalším památnou zásilkou přispěchal Jude Bellingham ve vyřazovací části mistrovství světa, v níž nastřílel dva góly Mexiku (3:2) a poté i Norsku (2:1 v prodloužení).
Bellingham se stal po Jamesi Rodríguezovi prvním záložníkem, který skóroval šestkrát na jednom světovém šampionátu. Zároveň v jeho věku měl stejný počet gólů na mistrovstvích světa jen Brazilec Pelé. Oba se teď srovnali na čísle sedm.
Není divu, že bývalý kapitán Chelsea i anglické reprezentace John Terry považuje Bellinghama za výjimečného hráče. Jeho výkony na turnaji přirovnal k vlivu Zinedina Zidana na francouzský tým v letech 1998 a 2006.
„Na začátku mistrovství jsem řekl, že mi připomíná Zidana. Anglický tým v současnosti tahá on, takže si myslím, že je světová třída. Když ho navíc posloucháte mimo hřiště, vyzařuje z něj opravdový klid,“ chválil Terry.
Před očekávaným semifinále s Argentinou věří, že Albion zápas o zlato nemine. „Upřímně, Argentiny se neobávám. Myslím si, že máme lepší tým, pokud se podíváme na jednotlivé hráče. Víte, co se mi na tomto anglickém týmu momentálně líbí? Že jsme měli velké momenty. Zdá se, že všechno je na naší straně. Jako by teď přicházel čas pro Anglii,“ dodal Terry.