Anglie - Argentina 1:2. Bláznivý závěr a rychlá otočka! Finále vystřelil Martínez
Španělsku se ve finále mistrovství světa postaví Argentina. Po velkolepém obratu v závěru slaví výhru nad Anglií 2:1, na začátku 85. minuty přitom ještě prohrávala. Pak se ale postupně prosadili Enzo Fernández a Lautaro Martínez, který ve druhé minutě nastavení znovu po čtyřech letech poslal družinu kolem Lionela Messiho do finále. Pavouk play off MS 2026 >>>
Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli od 21:00 SELČ v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast, v roce 1966 na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.
Podrobnosti připravujeme.