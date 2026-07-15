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Anglie - Argentina 1:2. Bláznivý závěr a rychlá otočka! Finále vystřelil Martínez

Enzo Fernández slaví branku proti Anglii
Enzo Fernández slaví branku proti AngliiZdroj: ČTK / AP / Rebecca Blackwell
Angličané prohospodařili v semifinále mistrovství světa náskok jedné branky
Angličané prohospodařili v semifinále mistrovství světa náskok jedné branky
Angličané prohospodařili v semifinále mistrovství světa náskok jedné branky
Lautaro Martínez rozhodl o postupu Argentiny do finále
Lautaro Martínez rozhodl o postupu Argentiny do finále
Enzo Fernández slaví branku proti Anglii
Enzo Fernández z dálky propálil Jordana Pickforda
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Španělsku se ve finále mistrovství světa postaví Argentina. Po velkolepém obratu v závěru slaví výhru nad Anglií 2:1, na začátku 85. minuty přitom ještě prohrávala. Pak se ale postupně prosadili Enzo Fernández a Lautaro Martínez, který ve druhé minutě nastavení znovu po čtyřech letech poslal družinu kolem Lionela Messiho do finále. Pavouk play off MS 2026 >>>

Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli od 21:00 SELČ v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast, v roce 1966 na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.

Podrobnosti připravujeme.

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