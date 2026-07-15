Anglie - Argentina 1:2. Kolaps Albionu! Tuchelova defenzivní střídání, Rooney kritizoval
Ještě v 84. minutě se zdálo, že to Thomas Tuchel dokázal. Že prolomí prokletí a pomůže dostat anglický výběr do prvního finále mistrovství světa od roku 1966. Albion měl vše na talíři, nad obhájcem z Argentiny vedl ve druhé půli 1:0. Pak ale německý kouč udělal konzervativní defenzivní střídání, načež Messi a spol. svého soupeře udusili a otočili skóre semifinále na 2:1. Pavouk play off MS 2026 >>>
Postup Anglie by nebyl nějaký obří šok. Podívejte se na jména v ofenzivní formaci – křídlo Barcelony, záložník Realu Madrid, útočník Bayernu Mnichov... Argentina navíc i přes neporaženou šňůru prožívala zvláštní šampionát – v play-off nestála proti žádné top světové váze a stejně byla několikrát na hraně vyřazení. Zachraňovaly ji pozdní góly a nejinak tomu bylo i v semifinále.
Dosti bojovný zápas, který v první půli přinesl tři střely o celkovém žalostném xG 0,08, se rozjel až ve druhém dějství. Souboje a fauly doplnil i fotbal nahoru dolu a branka Anthonyho Gordona po krásném centru Morgana Rogerse. Místo toho, aby Anglii pomohla, se ale dost možná stala její zkázou. Od té doby se argentinský kolos probudil a Thomas Tuchel tomu šel naproti.
Do hry šel místo agilního střelce velice brzy stoper Ezri Konsa. Ofenzivně laděného beka Reece Jamese pak v 82. minutě vystřídal další čahoun do vlastního vápna Daniel Burn a záložníka Declana Rice další obránce Nico O’Reilly. V jednu chvíli měli Angličané na hřišti šest obránců a zatáhli se do ulity. Očividně, příliš brzy.
„Tohle bude pro hráče největších patnáct minut v jejich životě. Je celkem pochopitelné, že se zasouvají hlouběji a hlouběji. Ale nejde pouze stát vzadu a ustávat tlak soupeře,“ předjímal ve studiu BBC Alan Shearer.
Do té doby hluchý argentinský útok začal valit jednu akci za druhou. Brankář Pickford čaroval, zvonily tyče, balony lítaly těsně vedle brány. Vyrovnávací gól Enza Férnandeze z 85. minuty visel ve vzduchu. Angličané se v tu chvíli dostali do zvláštní situace – na hřišti měli čistě defenzivní sestavu a zápas směřoval do prodloužení. Hladoví Argentinci si ale došli pro vítězství gólovou hlavičkou Lautara Martíneze. Jen tak mimochodem, dvě asistence si opět připsal Lionel Messi.
„Tuchelovi střídání v předchozích utkáních vyšla. Fotbal rozhodují opravdu malé rozdíly,“ povzdechl si Shearer. Wayne Rooney byl kritičtější. „Nechali jsme je hrát. Dostali jsme se do dobré pozice a pak jsme nevěděli, co dělat. Soupeř si vytvářel spoustu šancí a my jsme povolili. Jsem opravdu zklamaný,“ řekl bývalý útočník.
Možná i kvůli příliš brzké pasivitě (ve druhé půli měli Tuchelovi muži držení míče 28 %!!) si Anglie připomněla bolavé semifinále z roku 2018. Tehdy s Chorvatskem rovněž vedla a nakonec prohrála 2:1. Po tomto zklamání pak nedosáhla ani na bronz. O ten se utká v sobotu s Francií.