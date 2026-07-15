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ONLINE: Anglie - Argentina 0:0. Emoce a spousta faulů. Nebezpečně pálil jen Fernández

Tvrdé semifinále mezi Anglií a Argentinou v Atlantě
Tvrdé semifinále mezi Anglií a Argentinou v AtlantěZdroj: ČTK / AP / Rebecca Blackwell
Jude Bellingham pod drobnohledem Argentinců
Jude Bellingham pod drobnohledem Argentinců
Anthony Gordon stíhá míč
Jude Bellingham v semifinále mistrovství světa
Tvrdé semifinále mezi Anglií a Argentinou v Atlantě
Tvrdé semifinále mezi Anglií a Argentinou v Atlantě
Tvrdé semifinále mezi Anglií a Argentinou v Atlantě
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou už je v plném proudu. V obraně Albionu nastupují Reece James a Djed Spence, oproti čtvrtfinále tedy Thomas Tuchel protočil oba krajní beky. Zápas je od úvodu ovlivněn emocemi, hráči do sebe agresivně jdou, k vidění je spoustu faulů. Na první velkou šanci se ale stále čeká, vzrušení přinesla jen dalekonosná střela Enza Fernándeze. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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