ONLINE: Anglie - Argentina 0:0. Emoce a spousta faulů. Nebezpečně pálil jen Fernández
Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou už je v plném proudu. V obraně Albionu nastupují Reece James a Djed Spence, oproti čtvrtfinále tedy Thomas Tuchel protočil oba krajní beky. Zápas je od úvodu ovlivněn emocemi, hráči do sebe agresivně jdou, k vidění je spoustu faulů. Na první velkou šanci se ale stále čeká, vzrušení přinesla jen dalekonosná střela Enza Fernándeze. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>