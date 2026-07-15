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ONLINE: Anglie - Argentina 1:0. Albion vede! Krásný pas Rogerse doklepl Gordon

Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedení
Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedeníZdroj: ČTK / AP / Stephanie Scarbrough
Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedení
Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedení
Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedení
Anthony Gordon poslal Anglii v semifinále mistrovství světa do vedení
Lionel Messi v semifinále MS s Anglií
Lionel Messi v semifinále MS s Anglií
Lionel Messi v semifinále MS s Anglií
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou už je v plném proudu. V obraně Albionu nastupují Reece James a Djed Spence, oproti čtvrtfinále tedy Thomas Tuchel protočil oba krajní beky. Zápas je od úvodu ovlivněn emocemi, hráči do sebe agresivně jdou, k vidění je spoustu faulů. Ve druhé půli duel gólově odšpuntoval Anthony Gordon, který po pasu Morgana Rogerse poslal Albion do vedení. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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