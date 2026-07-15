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ONLINE: Anglie - Argentina. Dvě změny v obraně Albionu. Na místě Saky začne Rogers

Jude Bellingham slaví druhou branku do sítě Norska
Jude Bellingham slaví druhou branku do sítě NorskaZdroj: ČTK / AP / Lynne Sladky
Julián Álvarez poslal Argentinu do vedení parádní trefou
Jude Bellingham slaví druhou branku do sítě Norska
Argentina slaví postup do semifinále MS
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou už se blíží. Půjde o velkou bitvu s několika historickými souvislostmi. Probojuje se evropský gigant poprvé od roku 1966 do finále, nebo bude pokračovat cesta Lionela Messiho a spol. za obhajobou titulu? V obraně Albionu nastupují Reece James a Djed Spence, oproti čtvrtfinále tedy Thomas Tuchel protočil oba krajní beky. Semifinálový duel se hraje v Atlantě a začíná ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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