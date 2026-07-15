Předplatné

ONLINE: Anglie - Argentina. Velká bitva v semifinále MS, kdo vyzve Španěly o titul?

Video placeholder
Trunda hledá „Priskeho“, Slavia se mění a Chorého návrat se blíží. Karabec coby lídr Sparty? • Zdroj: iSport.tv
Julián Álvarez poslal Argentinu do vedení parádní trefou
Jude Bellingham slaví druhou branku do sítě Norska
Argentina slaví postup do semifinále MS
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou se hraje dnes večer. Půjde o velkou bitvu s několika historickými souvislostmi. Probojuje se evropský gigant poprvé od roku 1966 do finále, nebo bude pokračovat cesta Lionela Messiho a spol. za obhajobou titulu? Semifinálový duel se hraje v Atlantě a začíná ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů