ONLINE: Anglie - Argentina. Velká bitva v semifinále MS, kdo vyzve Španěly o titul?
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Španělsko ovládlo úvodní semifinále fotbalového mistrovství světa, kdo se stane jeho vyzyvatelem v boji o titul? Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou se hraje dnes večer. Půjde o velkou bitvu s několika historickými souvislostmi. Probojuje se evropský gigant poprvé od roku 1966 do finále, nebo bude pokračovat cesta Lionela Messiho a spol. za obhajobou titulu? Semifinálový duel se hraje v Atlantě a začíná ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>