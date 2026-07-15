„Vyvolený“ Deschamps se loučí. Pro některé byl jako táta, říká bývalý útočník. Přijde Zidane
Rozloučí se v sobotu v Miami zápasem, o který nikdo moc nestojí. Didier Deschamps (57) povede Francii v bitvě o třetí místo na MS 2026 naposledy. Od ledna bylo veřejně známé, že po šampionátu na lavičce „Les Bleus“ skončí. Má ho nahradit jiná legenda Zinédine Zidane, jeho někdejší spoluhráč z národního týmu. „To, co Didier udělal pro francouzský fotbal jako hráč i trenér je fenomenální,“ prohlásil Gaël Clichy, jenž pod vedením nevysokého charismatického chlapíka nastupoval v prvním roce jeho angažmá. Pavouk play off MS 2026 >>>
Semifinálový krach se Španělskem (0:2) nicméně maličko pošramotil Deschampsovo renomé. Francouzský kouč nedokázal své svěřence namotivovat k nejlepšímu možnému výkonu. „Chtěli jsme je presovat nahoře, aby se nedostali ke své pomalé kontrole hry. V tom jsou lepší než my, což jsme věděli. Bohužel se to nepovedlo,“ litoval hvězdný útočník Kylian Mbappé.
Právě on byl hlavním představitelem zmaru poražených. I když ve druhé půli měnil na špici pozice, přebíhal zprava doleva, do vyložené šance se neprobil. „Z osobního hlediska je jedno, jestli odejdu po semifinále, nebo finále,“ řekl s nadhledem Deschamps. „I tak jsem obrovsky šťastný a hrdý, co jsme za ty roky dokázali,“ dodal na konci své úspěšné čtrnáctileté éry.
Bývalý výtečný záložník je jedním ze tří mužů světa, kteří vyhráli světový šampionát jako hráči i trenéři. Mimo něj to svedli Brazilec Mário Zagallo a Němec Franz Beckenbauer.
Proti Španělsku vyslal jeho tým pouze deset střel, hranice očekávaných gólů dosáhla mizivé výše 0,3. „Musíme to přijmout, aniž bychom zapomněli na všechno, co jsme zažili,“ shrnul sedmapadesátiletý Deschamps, který vyhrál v roli kouče na MS 20 zápasů ze 26.
O své budoucnosti v úterý mluvit nechtěl. Na klubové úrovni dříve vedl Monaco, Juventus a Marseille. „Převzal podprůměrný tým a vrátil ho na vrchol. V tom je jeho největší odkaz,“ poukázal Clichy, současný kouč třetiligového Caen a v minulosti hráč Arsenalu či Manchesteru City.
Jeho síla nebyla v precizní taktické přípravě. Spíš v lidském přístupu, empatii. „Pro některé hráče byl jako druhý táta,“ všiml si útočník Olivier Giroud. „Pro mě sice ne, ale vyhráli jsme spolu v roce 2018 mistrovství světa, což nás velmi sblížilo a spojilo navždy. Dodával mi sebevědomí a já jsem se mu to snažil vrátit na hřišti. On to bral spíš stylem: ´Jste velcí hráči, nechám vám trošku volnosti.´ Nejlepší věc na něm? Jeho soutěživý přístup. Měl obrovskou touhu vyhrávat, být nejlepší.“
Nejlépe to všechno vystihl Clichy. „Každý, kdo nastoupí po Deschampsovi, to bude mít těžké.“
Tedy věhlasný Zidane, trojnásobný šampion Ligy mistrů s Realem Madrid, který posledních pět let netrénoval.