Kritika „tichého“ semifinále MS: Španělé neumí fandit! Absurdní ceny i prázdná místa
Dva góly, vynulování favorita i postup do finále mistrovství světa po 16 letech. Španělé si zajistili možnost bojovat o nejprestižnější fotbalovou trofej a po semifinále s Francií (2:0) mají několik důvodu k oslavám. Ty se ale nepropsaly na stadion v Dallasu, jak popisuje deník Bild. „Pokud budete chtít v klidu meditovat, doporučuji vám zápas, ve kterém hraje Španělsko,“ prohlásil v komentáři německý novinář Matthias Marburg. Pavouk play off MS 2026 >>>
„Fanoušci španělské reprezentace (stejně jako fanoušci Realu Madrid nebo Barcelony) sice nejsou zrovna známí jako ti nejhlučnější pod sluncem. Ale to, co předvedli v úterý při semifinále mistrovství světa v Dallasu, bylo vzhledem k příležitosti naprosto nepřiměřené,“ kritizuje otevřeně novinář přímo z místa.
Fanoušci prvního finalisty měli hlavně dva důvody k oslavám - branky Mikela Oyarzabala z 22. minuty a Pedra Porra z 58. minuty. Podle německého deníku Bild ale největší rušno mezi fanoušky způsobila spíš velká multifunkční obrazovka.
„Po dlouhou dobu zápasu se ze sektoru fanoušků ozývalo buď tiché „Viva España“, nebo vůbec nic. Většinou vůbec nic. Skutečná atmosféra nastala vlastně jen tehdy, když se někteří diváci poznali na videoploše,“ popisuje novinář.
„Ani z druhé tribuny se neozývalo nic víc než občasné „Allez les Bleus“. A - samozřejmě - to šílenství, když se francouzští fanoušci uviděli na obří obrazovce. Což je vlastně úplně absurdní: Tvoje mužstvo to v semifinále mistrovství světa schytává, prohrává, a lidé se předávdí před kamerou,“ pokračuje Marburg.
Stadion v Dallasu má pro mundial oficiální kapacitu 70 649 míst a je třetím největším stánkem na nablýskaném turnaji. Podle údajů od FIFA pak utkání přímo z tribun sledovalo 70 176 diváků. To by znamenalo zaplněnost 99 procent - přesto bylo i z televizních kamer na stadionu několik prázdných sedaček.
Atmosféře nepomohlo ani mnoho „nezávislých fanoušků“ - pravděpodobně těch, kteří si vstupenky na semifinále pořídili s vidinou jiné (nebo své) reprezentace, které by mohli přát. Například domácích Američanů, kteří teoreticky mohli semifinále hrát právě v Dallasu - skončili ale o dvě kola dřív.
Absurdní ceny vstupenek
„Mezi červenou a modrou tribunou sedělo mnoho místních obyvatel. Ti tradičně příliš nepřispívají k atmosféře na sportovních akcích, spíš se jen nechávají bavit. U basketbalu nebo baseballu rozproudí krev amerických fanoušků prakticky jen kanón na trička. Ale ten u fotbalu naštěstí není,“ glosuje německý novinář.
„K chybějící atmosféře samozřejmě přispívají i absurdní ceny vstupenek. Důsledkem astronomických cen je to, že si vstup už nemůže dovolit většina lidí, pro které je fotbal fanaticky smyslem života. Stejně jako rozlehlost amerických fotbalových stadionů. Tam z toho málokdy vznikne bouřlivá atmosféra,“ dodává Matthias Marburg.
Španělskou výpravu teď čeká stěhování do New Jersey, kde se v neděli od 21 hodin utkají o tu nejslavnější mezinárodní trofej - soupeře jim určí druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou. Otázkou ale zůstává, jak bouřlivou atmosféru dokáží fanoušci vytvořit na zápase, který je pro běžného fotbalového nadšence zkrátka příliš drahý.