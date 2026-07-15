FIFA ohýbá pravidla a kopíruje Super Bowl. Pauza se při finále MS natáhne na půl hodiny
To, o čem se v kuloárech mluvilo už před startem turnaje, je pravdou. FIFA ve finálové utkání mistrovství světa půjde proti konvenci a poločasovou pauzu natáhne až na 30 minut, aby se si během pauzy mohli diváci užít koncert Shakiry, Coldplay či Justina Biebera. Rozhodnutí budí napříč fotbalovým spektrem negativní ohlasy. Pavouk play off MS 2026 >>>
Začalo to hydratačními, respektive komerčními pauzami, kdy si fotbalisté i trenéři museli zvyknout na tříminutové přerušení hry uprostřed poločasů a faktické rozdrobení zápasu na čtyři čtvrtiny.
Poslední schválený zásah FIFA má ale mnohem větší dopad. Na místo patnácti minut, na které jsou fotbalisté celý život zvyklí, budou sedět o poločase v šatně až půl hodiny.
Důvod je jasný – FIFA chce během poločasu uspořádat velkolepou show ve stylu Superbowlu. Koncert by se ale do původních patnácti minut nevešel, protože určitý čas v poločasové pauze je rezervovaný sponzorům, reklamám a v neposlední řadě analýzám ve studiu televizí.
Proto se doba dělící půle zápasu téměř zdvojnásobí – patnáct minut zůstane výše zmíněným tradičním výplním a koncert, na kterém vystoupí Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel a Coldplay, obsáhne podle všeho 11 minut.
To už se významně blíží zřejmě nejsledovanější pauze ve vrcholném sportu – zmíněnému Superbowlu. Koncert během finále NFL má zhruba 12 až 15 minut, celková délka pauzy je ale dosahuje 25 až 30 minut. Není náhodou, že FIFA prosadí během mistrovství na americké půdě, kde jsou na tom diváci kulturně zvyklí.
Zvyklí na to nejsou ale nejen fotbalisté, ale i zbytek světa. „Je to samozřejmě nesmysl, ať už z kondičních nebo legislativních důvodů. Je to jasný příklad toho, jak je fotbal opět upozaděn,“ napsal na X novinář Seb Stafford-Bloor.
„Hydratační pauzy, půlhodinová pauza, španělský trpělivý fotbal, MetLife Stadium... Finále mistrovství světa bude pomalé, rozkouskované a chudé na góly,“ předvídá další novinář Carl Anka.
Ohlasy z dalších médií jsou ostřejší. Poukazují i na několik let staré vyjádření IFAB (Mezinárodní rady pro fotbalová pravidla), která zakázala CONMEBOL (Konfederace jihomerického fotbalu) o natáhnutí pauzy finále Copa América na 25 minut. Rada to odůvodnila „negativním dopadem na blaho hráčů a zdraví vyplývajícího z delšího období nečinnosti.“
To bylo v roce 2021, ale v roce 2024 už se finále Copa América hrálo v Miami i s půlhodinovou poločasovou pauzou. To samé se stalo minulý rok ve finále mistrovství světa klubů.
V základních pravidlech hry IFAB je sice psáno, že poločasová pauza může mít maximálně 15 minut, FIFA si pravidla ohýbá. Jak poukazují mnohá média, jde de facto proti pravidlům.
„Zdá se, že FIFA má za cíl amerikanizovat fotbal,“ píše novinář Jason Burt z Telegraphu. „Nejdůležitější by vždy měli být ti, co nosí dresy, kopačky, běhají po hřišti a snaží se dávat góly. Tak to je, na tom záleží. Bez nich by nebyl fotbal populární. Všechny tyto věci navíc jsou chamtivostí.“
„Je to zrůdnost,“ napsal britský poslanec Rupert Lowe. Finále se hraje v neděli ve 21.00 českého času. Kromě poločasového koncertu ala Superbowl nabídne i předzápasový slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastní hvězdy jako Tom Cruise, Nicole Scherzinger či Robbie Williams.