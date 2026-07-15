FIFA ho omilostnila a způsobila poprask. Balogun o zrušené kartě: Spoluhráči byli nervózní
Jednu z největších kaněk tohoto turnaje způsobilo dění před utkáním USA-Belgie. Jak si už každý zřejmě vzpomene, Donald Trump několikrát volal Giannimu Infantinovi s žádostí o ověření červené karty, kterou dostal americký hráč Folarin Balogun a o pár dní později FIFA bezprecedentním rozhodnutím trest odložila. Nyní o celé kauze promluvil sám útočník. „Tušil jsem, že to vyvolá spoustu kontroverze,“ řekl pro CBS. Pavouk play off MS 2026 >>>
Balogun byl vyloučen za nepříjemné došlápnutí na achillovku bosenského Tarika Muharemoviče. Mnoho médií poukazovalo na to, že nešlo o úmysl, experti se ale víceméně shodli na tom, že za takto nebezpečné zákroky se uděluje červená karta. Proto bylo překvapením, když FIFA sáhla ke kroku odložení trestu. Když se navíc brzy sám Donald Trump pochlubil svou rolí v kauze, vyvolalo to hodně nepříjemných otázek.
Sám Balogun si myslí, že VAR červenou doporučit neměl. „Byl jsem v šoku, nešel jsem ani do zákroku. Když je něco nechtěné, nikdy by to neměla být červená karta,“ řekl pro CBS. Svůj trest ale akceptoval a psychicky posilněný postupem USA přes Bosnu a Hercegovinu už počítal s tím, že pro osmifinále s Belgií bude plnit roli motivátora spoluhráčů. Pak ale přišlo rozhodnutí FIFA.
„Dozvěděli jsme se to v autobuse cestou na trénink. Všichni začali řvát a radovat se. Já sám jsem byl ohromně rád, že jsem zpět v týmu, který už nacvičoval věci v tréninku beze mě,“ popsal rodák z New Yorku.
„Pak jsem o tom ale začal přemýšlet, věděl jsem, že to způsobí hodně kontroverze. A upřímně jsem začal pak na spoluhráčích vidět menší nervozitu, protože šlo o tak výjimečnou okolnost,“ doplnil.
Kauza Balogunova omilostnění byla prakticky jediným tématem, které se v médiích před utkáním řešilo. Vyjádřila se k tomu FIFA, UEFA, americký prezident, trenér i hráči Belgie, mnoho expertů... Na Američany byl náhle vytvořen tlak. „Před utkáním jsem se snažil soustředit jen na hřiště, ale ten hluk kolem bylo těžké vytěsnit,“ přiznal útočník Monaka.
Kontroverzním rozhodnutím namotivovaní Belgičané následně překvapili a domácího „černého koně“ rozstříleli 4:1. „Asi se bude mluvit o tom, jak soustředění jsme byli, ale můžu vás ujistit, že jsme byli koncentrovaní pouze na zápas,“ sdělil Balogun.
Jeho kauza ale nadále zůstává tím, co si o týmu USA bude veřejnost pamatovat. FIFA se k rozhodnutí, které způsobilo celosvětový poprask, zatím nevrací, naposledy odmítla poskytnout BBC odpovědi o rozhodovacím procesu, který ke zrušení trestu vedl.