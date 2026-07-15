Youtuber Speed jako Snoop Dogg na olympiádě: kohabituje Messiho, vsadil se s Lylesem
Slavný youtuber s přezdívkou IShowSpeed je hvězdou fotbalového mistrovství světa. Jako Ronaldův fanoušek na dálku i zblízka otravuje život Lionelu Messimu. Na prvním semifinále v Dallasu se potkal s legendárními sprintery Usainem Boltem a Nohaem Lylesem. Hecování skončilo výzvou k souboji. Pavouk play off MS 2026 >>>
Na obrazovce se objevili jen krátce, ale atletickým fanouškům to stačilo. Úřadující olympijský šampion na stovce Noah Lyles se ve sportovním červném outfitu dostal před zápasem až na plochu a pak se na tribuně sešel se sprinterským mistrem Usainem Boltem, který se naopak zjevil celý v bílém.
„Dvě generace sprinterských legend na jednom obrázku. Usain Bolt a Noah Lyles přinesou semifinále mistrovství světa skutečnou bouři,“ napsal jeden z jejich fanoušků na sociální sítě.
Záře dvou sportovních superhvězd ale bledla, když se na místě objevil Darren Jason Watkins Jr. zvaný IShowSpeed, nebo prostě jen Speed, který se už v minulosti několikrát střetnul v exhibicích se sprinterskými hvězdami.
V roce 2024 prohrál s Lylesem, ale letos v běhu na 50 metrů porazil olympijského šampiona na dvoustovce Letsile Teboga, který na startu uklouznul v blocích. V úterý v Dallasu se Lyles objevil ve Speedově živé show a výsledkem byla dohoda o odvetném sprinterském souboji.
IShowSpeed je pro fotbalové mistrovství světa podobným požehnáním jako aktivity rappera Snoop Dogga pro poslední dvě olympiády. Youtuber před šampionátem vytvořil původně neoficiální hymnu šampionátu, která se po všeobecném úspěchu dostala na oficiální kompilaci.
Speed baví téměř šedesát milionů sledujících na svém youtubovém účtu komickými čísly během zápasů. Chodí na ně v dresech reprezentačních týmů, případně si vyrábí trikoty sešívané z dresů dvou mužstev. Právě tak se objevil na semifinále Francie – Španělsko.
Je známý jako velký obdivovatel Ronalda, což nedávno dokázal ve sledované show Pata McAfeeho.
„Jsem Ronaldův fanoušek. Ano, Messi je dobrý, proto ho srovnávají s Ronaldem. Když přijde na schopnosti, mou vlastní analýzu a na to, co vidím na hřišti, myslím, že Ronaldo je lepší hráč,“ prohlásil IShowSpeed.
Při osmifinálovém zápase Argentina - Egypt stál za brankou Moustafa Shobeira a těsně před Messiho neproměněnou penaltou na něj pokřikoval: „Messi, podívej se na mě! Ano, právě sem! Právě sem!“
A když Messi kop zmařil, do kamery předvedl šokující výraz.
Při čtvrtfinále se Švýcary se Speed oblékl do argentinského dresu, údajně proto, aby Argentince začaroval. Když Ndoye vyrovnal, Speed slavil tradičním Ronaldovým gestem Siuu.
„Prolomili kouzlo,“ prohlásil pak.
Škoda jen, že se slavnými sprintery nebyl na místě i Aleandr Sojka, kterému byla během šampionátu naměřená druhá největší průměrná rychlost.