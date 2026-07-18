Legendární novinář pracuje i v 91 letech, 18krát na MS! Československo mu zlomilo srdce
Už i na novinářských tribunách se pohybují „celebrity“, se kterými by se fanoušci rádi vyfotili. S kým z nich by se ale chtěl vyfotit trenér Argentiny? Jen s jedním z nich. Legendární novinář Enrique Macaya Márquez má 91 let a v USA komentuje už svůj osmnáctý šampionát v řadě! Jeho neuvěřitelná jízda začala v roce 1958. A hned na jejím začátku mu zlomili srdce fotbalisté Československa. Pavouk play off MS 2026 >>>
Když čtyřiadvacetiletý Márquez v roce 1958 odjížděl na svou první velkou pracovní cestu do Švédska, netušil, že se domů vrátí s těžkým fotbalovým traumatem. Měl sice sledovat zrod sedmnáctiletého zázraku jménem Pelé, ale jeho nejsilnější vzpomínkou z premiérového MS zůstává zápas, který v Argentině dodnes znají jako „Katastrofu ve Švédsku“. Šlo o legendární zápas tuzemské historie, Československo tehdy Argentinu deklasovalo poměrem 6:1! Senzační debakl do jisté míry předznamenal stříbro z následujícího mundialu v Chile
„To mám v paměti zaryté dodnes jako strašlivý výprask. O Československu jsme tehdy nevěděli skoro nic. Neměli jsme žádná data, žádné informace a oni nás totálně zaskočili,“ vzpomínal s úsměvem v současnosti jedenadevadesátiletý argentinský bard v rozhovoru pro BBC.
Co vlastně Márquez na mistrovství dělá? Komentuje zápasy pro stanici DSPORTS Radio. Ve své bohaté historii vystřídal několik rozhlasových stanic, ale i televizních studií. O svých zážitcích z mundialů vydal dvě knihy a FIFA oficiálně potvrdila, že žádný novinář na světě se neúčastnil tolika světových mistrovství jako on. Ocenila ho už před čtyřmi roky, když odkroutil své sedmnácté, letos mu tedy přibyl osmnáctý korálek.
Za téměř sedmdesát let v oboru viděl Márquez proměnu fotbalu z černobílé romantiky v digitální megabyznys. Reportoval o éře Pelého, prožil božská léta Diega Maradony i současnou dominanci Lionela Messiho. Oba dva viděl zvedat nad hlavu pohár pro vítěze mistrovství světa. Když tedy dostane klasickou otázku, kdo ze dvou argentinských model je lepší, zakroutí hlavou.
„Ta otázka si zaslouží jen úsměv. Historii nelze měřit jedním metrem. Doba se změnila, soupeři jsou jiní, každý hráč je jedinečný.“ Jeho nejoblíbenější hráč je Messi, ale Maradonu, kterého přežil má ale jen ty nejlepší vzpomínky. „Pro Diega byl titul mistra světa odpovědí, kterou hledal celý život,“ popsal.
O Márquezově statusu absolutní legendy svědčí i dojemná scéna z tiskové konference před zápasem Argentiny s Jordánskem. Reprezentační kouč Lionel Scaloni vstal zpoza svého stolu a zamířil v tiskovém centru k první řadě, kde Márquez seděl a požádal ho o společnou fotografii. Sám u toho mezitím tleskal.
Přitom když Scaloni v roce 2018 k týmu nastupoval, byl k němu zkušený novinář skeptický. „Neměl jsem velká očekávání, vůbec jsem ho neznal,“ přiznává otevřeně. Scaloni ho však přesvědčil, dovedl Argentinu k titulu mistrů světa i na špičku žebříčku FIFA. „To mi jen potvrdilo mé celoživotní pravidlo: Nemůžete nikoho soudit, dokud ho hluboce nepoznáte,“ přikývl Márquez.
A kdy hodlá tato chodící encyklopedie konečně pověsit řemeslo na hřebík? „Do důchodu jednou odejdu,“ směje se „Vlastně končím už teď... Nechme to na jindy,“ loučí se s reportérkou BBC s vtipem. Jeho sbohem fotbalovému světu ale nikdy nezní definitivně.