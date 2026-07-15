Španělsko šlape i s drahou lavičkou, má rekordní obranu. Kouč: Jako tým jsme neporazitelní
Vypadali nezastavitelně, většina lidí je pasovala do pozice největších favoritů a útočníci Francie ničili jednoho soupeře za druhým. Pak přišlo semifinále proti Španělsku a veškeré kouzlo bylo fuč. Komando smrti si prakticky nic nevytvořilo, strojová přesnost úřadujících mistrů Evropy je naprosto otupila. „Z nejgólovější reprezentace turnaje udělali mužstvo k nepoznání,“ napsal španělský web Marca. Nenápadný favorit nesází jen na velké hvězdy, ale opírá se o dokonalou souhru a momentálně vypadá až nepřekonatelně. Pavouk play off MS 2026 >>>
Stačí se podívat na lavičku, kde sedí David Raya a Joan García – gólmanské jedničky Arsenalu a Barcelony (mistrů Anglie a Španělska) a sledují, jak brance vládne Unai Simón z Athletiku Bilbao.
Obranu řídí Aymeric Laporte, který strávil dvě sezony v Saúdské Arábii a nyní se také vrátil do rodného Bilbaa. Vedle něj kraluje teenager Pau Cubarsí.
Barcelonští „bratři“ Gavi a Pedri – synonyma dokonalých španělských záložníků a nástupci Xaviho s Iniestou – trpělivě čekají na šanci ze střídačky.
Na hrotu pálí Mikel Oyarzabal, střelec Realu Sociedad San Sebastian. Barcelonský Ferran Torres naskakuje na závěrečné minuty.
Z osmnácti nejhodnotnějších španělských fotbalistů podle webu Transfermarkt se v základní sestavě na semifinále objevila pouze pětice hvězd. Do nominace se nevešel ani jeden hráč Realu Madrid. „Před čtyřmi roky jsme začali s jasným plánem. Toho se držíme a to nás dovedlo až sem,“ usmíval se po postupu do finále spokojený trenér Luis de la Fuente.
Ne že by v jeho týmu nebyly hvězdy. Kapitánskou pásku nosí vítěz Zlatého míče Rodri a na pravé straně kouzlí opěvovaný mladík Lamine Yamal. Ovšem dlouholetý kouč mládežnických výběrů Španělska by zcela jistě mohl na trávník dostat zvučnější jména. Na první pohled z jeho výběru nejde tak obrovský respekt jako z nezastavitelné mašiny z let 2008–2012, kdy Španělé slavili dva tituly mistrů Evropy a mezitím na Pyrenejský poloostrov poprvé přivezli také pohár ze světového šampionátu.
Jenže tenhle tým šlape podobně dokonale. V úvodu turnaje si překvapivě vylámal zuby na odolných Kapverdách, od té doby spolehlivě zašlape každého soka, i když nikdy nejde vyloženě o demolici.
„La Roja“ především nechybuje. Drží balon, kombinuje, nechá soupeře běhat. Když míč ztratí, je schopná protivníka zatlačit, dostat ho do složité pozice a vyhrát klíčové duely. Přesně tímto stylem opanovali Španělé i zápas s Francií. „Přehráli nás v každém ohledu – technicky, takticky i v soubojích. Hráli přesně, jak chtěli, a my ne,“ přiznal francouzský žolík Rayan Cherki.
De la Fuente cítí sílu týmu
Obávaný útok Francie poprvé vystřelil na branku až v 81. minutě, za celý zápas jim statistici nezapočítali jedinou velkou gólovou příležitost a favorit si vytvořil šance s celkovou hodnotou jen 0,31 očekávaného gólu. Drtivá většina z toho přitom přišla až za stavu 0:2. „Mluvili jsme o tom, že čelíme jednomu z nejlepších výběrů na světě, ale před nimi stál ten úplně nejlepší tým na světě. To je klíč. Jako tým jsme neporazitelní,“ chválil své hráče De la Fuente.
„Francie nepadla kvůli ojedinělé akci nebo jedné náhodné chybě. Byla přehrána od první minuty, kdy se svěřenci Luise de la Fuenteho rozhodli diktovat tempo hry, držet míč, kdykoliv potřebovali, a hlavně zařídit, aby se největší francouzské zbraně po celý zápas cítily extrémně nekomfortně,“ nešetřil komplimenty deník Marca.
A nejde o náhodu, Španělé úplně totožným stylem drtí vše, co se jim postaví do cesty. Za celý turnaj inkasovali jedinou branku a šestým čistým štítem překonali historický rekord světových šampionátů. Brankář Unai Simón přitom nemusí vyloženě čarovat.
Při pohledu na defenzivní statistiky všech týmů na mistrovství světa působí Španělsko zcela nedotknutelně. Protivníkům povolilo šance v hodnotě pouze 2,15 očekávaných gólů. Ano, to je údaj v součtu všech sedmi zápasů. Další místa okupují země, které na turnaji dávno nejsou, protože zkrátka musely bránit mnohem méně minut.
Při přepočtu na odehrané zápasy jsou mistři světa z roku 2010 na prvním či druhém místě prakticky v každé defenzivní metrice.
Dotáhne Španělsko dokonalou jízdu až do cíle?
Defenziva Španělska na turnaji
|Statistika
|Celkem
|Na zápas
|Pořadí na turnaji
|Inkasované góly
|1
|0,14
|1.
|Očekávané inkasované góly
|2,15
|0,31
|1.
|Střely proti
|44
|6,29
|2.
|Střely na branku proti
|10
|1,43
|2.
|Doteky soupeře ve vápně
|71
|10,14
|2.
Zdroj: Opta
Francie – Španělsko
|Francie
|Statistika
|Španělsko
|0
|Góly
|2
|0,31
|Očekávané góly
|1,63
|10
|Střely
|10
|3
|Střely na branku
|2
|49 %
|Držení míče
|51 %
|7
|Rohy
|1
|11
|Fauly
|12
|2
|Žluté karty
|1
|0
|Červené karty
|0
Zdroj: Opta