Na ostrovech kritizují Tuchela: Trenérská katastrofa, zpackal to. Jak se kouč hájil?
Proti Mexiku byla jeho střídání, díky kterým fotbalisté Anglie ve vlastním vápně v deseti lidech ubránili nájezdy domácích, vyzdvihována. Když ale Thomas Tuchel pro podobné varianty sáhl při bránění vedení 1:0 proti Argentině, úspěch se neopakoval. Anglie přešla během semifinále mistrovství světa do defenzivní ulity, Němec poslal na hřiště tři obránce a jeho tým nakonec dvakrát inkasoval. Celá země, fanoušci, novináři a experti mají jasno – prohra 1:2 je Tuchelova vina. „Zřejmě se teď objeví milion trenérů,“ podotkl kouč. Pavouk play off MS 2026 >>>
James Pearce, novinář The Athletic
„Byl to příběh dvou trenérů a Scaloniho střídání fungovala perfektně. Způsob, kterým k zápasu Tuchel za stavu 1:0 přistoupil, je zarážející. Negativní taktika, negativní střídání a zaplatil za to. Tým se naprosto zbavil iniciativy. Bylo to jako za Garetha Southgatea.“
Charles Watts, novinář Goal a spisovatel
„Nedokážu uvěřit tomu, co jsem od Tuchela viděl. Tohle je mnohem horší než prohry s Chorvatskem, Itálií nebo Španělskem. Měli jsme to na talíři, vedli, hráli dobře, měli jsme dobré možnosti ke střídání. Ale on to úplně zpackal.“
Oliver Holt, novinář Daily Mail
„Tuchel měl být tím člověkem, co nás dostane přes cílovou rovinku. V Atlantě tu cílovou rovinku zahlédl a lekl se jí. To je vážně všechno, co umí?“
Joe Hart, bývalý brankář
„Gareth Southgate schytával hodně kritiky za to, jak nezvládal velké zápasy, ve kterých jeho tým vedl. Ale já nevidím, že by se něco změnilo. Tuchela jsme dosud po právu chválili, ale tím, jak brzy udělal změny, prakticky vyjádřil, že týmu nevěří. Zkrátka nevěřil, že můžou hráči uštědřit Argentině další ránu.“
Micah Richards, bývalý obránce
„Tuchel přišel k Anglii vyhrávat velké zápasy, ale všichni tušíme, že semifinále se mu takticky nepovedlo. Přešli jsme na pět vzadu, místo toho jsme mohli udržet tempo, třeba to oživit nějakým křidelníkem. Veškerý respekt Argentině, ale trenér ji to rozhodnutími udělal příliš lehké.“
Thierry Henry, bývalý útočník
„Nemůžete čekat, že když 30 minut budete zalezlí ve vlastním vápně, tým s kvalitou Argentiny vám neublíží. Nejvíc mě mrzí to, že Anglie zkrátka opustila proaktivní styl, který ji do vedení vlastně dostal. Nepovedla se ani střídání. Tuchel je fantastický kouč, ale sám zřejmě přizná, že v semifinále zvolil špatně. Určitě se na zápas podívá znovu a řekne si, že měl některé věci udělat úplně jinak.“
Chris Sutton, bývalý útočník
„Trenérská katastrofa. A obávám se, že to jde opravdu z velké části za Tuchelem, on udělal rozhodnutí. A proto se ptám – jak mu můžeme věřit, že tento tým posune? Kašlu na to, co říkají ostatní, Anglie měla na turnaji hodně štěstí a nemá za sebou jedinou bezchybnou devadesátiminutovku. A pak promarníme šanci přejít přes Argentinu, která hodinu hry vypadala průměrně.“
Jak se hájil Thomas Tuchel?
„V tuto chvíli ničeho nelituji, byli jsme velmi blízko. Střídání? V posledních zápasech jsem udělal i ofenzivní střídání, snažíte se zkrátka pomoci hráčům. Začali jsme čelit šancím ihned po našem vstřeleném gólu, ještě před střídáními, tudíž jsme se rozhodli přejít na pět vzadu, abychom uzavřeli některé prostory. Neměl jsem pocit, že by nám ofenzivní střídání pomohla. Zůstali jsme v našem 4-4-2, ale začali jsme být příliš pasivní. Zřejmě se teď objeví milion trenérů, ale musel jsem zkrátka udělat rozhodnutí. Zodpovědnost jde za mnou a bude teď velmi jednoduché říct, že se to nepovedlo.“