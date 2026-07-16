Kontroverzní oslava s transparentem. Messi zkoumal Pickfordovu lahev a vzkaz pro Maradonu
Anglie po středeční noci pláče, naopak Argentina je v euforii. Famózním závěrem otočila semifinále a po výhře 2:1 postoupila do druhého finále mistrovství světa ve fotbale po sobě. Jak jinak, velkou pomocí dvou asistencí 39letého kapitána Lionela Messiho. „Neprovokujte tohle monstrum,“ říkal už před utkáním bývalý reprezentant Anglie Kyle Walker. Pozornost vzbudila i oslava vítězů s transparentem odkazujícím na válku o Falklandy. Pavouk play off MS 2026 >>>
Obhájce titulu prohrával s Anglií 0:1, ale uspěl drtivým finišem. Argentinci přišpendlili soupeře k vápnu, v závěrečné pasáži měli držení míče vysoko přes osmdesát procent. Unavený tým, který toužil po prvním finále mistrovství světa od roku 1966, nedokázal obhájcům titulu vůbec odolávat.
V klíčových okamžicích rozhodl Lionel Messi. Vůdce party, který v 39letech udivuje famózními kousky a táhne celou Argentinu. Ve svém prvním zápase proti Anglii v reprezentační kariéře přihrál na obě branky, po jeho přesném centru pravačkou rozhodl v závěru hlavou Lautaro Martínez.
A pak už začaly oslavy. Nechyběla jim kontroverzní příchuť, protože Argentinci při nich vytáhli transparent s nápisem: Malvíny jsou argentinské. Jasný odkaz na válku s Velkou Británií z roku 1982 o souostroví Falklandy, pro které mají Argentinci vlastní pojmenování. V zemi poražených to vzbudilo emoce i kvůli tomu, jak jinak důsledně dbá Mezinárodní fotbalová federace FIFA na zákaz politických symbolů během MS.
Paradoxní je, že se tance kolem transparentu zúčastnili iArgentinci, kteří působí v anglické Premier League - kapitán Tottenhamu Cristian Romero a obránce Manchesteru United Lisandro Martínez. V blízkosti byl vidět také Lionel Messi a o tom se po zápase mluvilo opět nejvíc.
„Byl to velmi náročný zápas, protože Anglie je fyzicky silný tým, který má rychlost, bolí tě v protiútocích, je dobrý v osobních soubojích a hraje s velkou intenzitou,“ vrátil se k zápase Messi, který dlouhé desítky minut odpovídal na dotazy reportérů z celého světa. „Věděli jsme, že velké šance si vytvoříme způsobem, jakým vždycky hrajeme: naším fotbalem a ukázáním toho, co předvádíme během posledních let,“ dodala argentinská desítka.
V závěru kariéry, kdy mnozí ani nepředpokládali, že ještě bude schopen reprezentovat na nejvyšší úrovni, zcela suverénně ovládá celé mistrovství. V Americe už nasbíral osm branek a čtyři asistence, v pěti ze sedmi zápasů byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Zopakoval svůj účet z Kataru a má před sebou ještě závěrečné finále se Španělskem.
„Toto je páté finále v řadě, které tento tým hraje, druhé finále mistrovství světa po sobě, moje třetí. Jsme nejlepší během posledních čtyř let, ať si každý říká, co chce,“ zdůraznil Messi. „Nikdo nám nic nedal zadarmo, znovu jsme otočili zápas, abychom byli mezi dvěma nejlepšími týmy na světě,“ pochválil svou partu.
Přitom Angličané byli po brance Anthony Gordona z 55. minuty na dobré cestě. Obhájce titulu ale stejně jako v předchozích kolech play off (Kapverdy, Egypt, Švýcarsko) zvládl krizové momenty, opět pod taktovkou 39letého kapitána.
„Je to velký tým, zasloužil si vítězství. Spravedlivě jsme porazili výběr, který všichni – a já také – považovali za velmi těžkého,“ říkal po zápase trenér Argentiny Lionel Scaloni. „Včera jsme se trochu bavili s Messim a dohodli se, že budeme hrát stylem individuálních soubojů jeden na jednoho. Z taktického hlediska jsme odehráli nejlepší zápas na turnaji. Vítězství jsme si zasloužili, protože Anglie měla jen jednu šanci, ze které skórovala,“ dodal záložník Enzo Fernández.
Lionel Messi se spoluhráči zkoumá penaltový tahák anglického brankáře Jordana Pickforda • Profimedia.cz
V zápase došlo i na vtipný moment. Argentinci se dostali k flašce s pitím, kterou měl nachystanou brankář Anglie Jordan Pickford. Hráči ji ihned ukázali Messimu a zkoumali na ní napsaný zajímavý tahák - Pickford měl na lahvi u každého z hráčů soupeře napsáno, jakým stylem zahrává penalty a jak by se měl při případném rozstřelu zachovat.
Na penalty ani na prodloužení nedošlo, Argentinci těžkou misi zvládli a ve své zemi mezi fanoušky rozpoutali peklo. Teď se všichni chystají na nedělní finále proti Španělsku a pokus o zlatou obhajobu.
„Hrát tři finále mistrovství světa je neuvěřitelná věc, jsou v tom obrovské emoce. A jak vždy říkám, uvědomím si hodnotu všeho toho, co jsme dosáhli, až všechno skončí. Teď si užíváme obrovské emoce a připravujeme se na finále,“ dodal Messi a věnoval postup i legendárnímu předchůdci Diegu Maradonovi. „Bylo to opravdu krásné a jsem si jistý, že Diego by si to užil, tento den by pro něj znamenal hodně. Věnujeme mu tuhle tuto radost, určitě si ji nahoře užije a vychutná. Je to také dárek pro něj.“
Vše už se chystá k nedělnímu vrcholu turnaje. „Španělsko jsme studovali už od března, známe ho dobře. Změnili některé věci, ale stále je to velký tým a všichni znají jeho herní styl. Jsme na ně připravení, nejdůležitější je, abychom odehráli zápas, který si lidé užijí. Do finále postoupily dva nejlepší týmy,“ dodal Scaloni v ohlasech po úspěšném semifinále.