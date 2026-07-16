Romero si rýpl do experta Nevilla: Věřím, že po konci kariéry nebudu tak blbej. Proč?
Byl to zápas plný ohně. Mezi Anglií a Argentinou to jiskřilo na hřišti, ale i v předzápasových a pozápasových ohlasech. Stoper vítězného týmu Cristian Romero si tedy po výhře 2:1 a postupu do finále mistrovství světa pořádně rýpl do ikony Manchesteru United a televizního experta Garyho Nevilla. Vadila mu kritika, kterou Neville namířil na něj a jeho kolegu Lisandra Martíneze. Pavouk play off MS 2026 >>>
Upřímně, v Premier League nepatří Romero (Tottenham) a Martínez (Manchester United) mezi záruky jistoty. První jmenovaný od svého příchodu do Tottenhamu nasbíral šest červených karet, levonohý stoper zase i kvůli zraněním odehrál za „Rudé ďábly“ v posledních dvou ligových sezonách jen 38 zápasů. Navíc je často propírána jeho výška 175 centimetrů, na stopera údajně nedostatečná.
Argentinu ale tato dvojice dovedla do finále mistrovství světa. Už podruhé. V tomto smyslu se nesly i komentáře Garyho Nevilla před utkáním s Anglií. „Zdá se, že v Premier League způsobí gól každý zápas. Ale když je vidíte za Argentinu, bojují, dávají branky, hlavičkují, jsou všude. Je to neuvěřitelné. Říkám jim nejlepší špatná stoperská dvojice na světě. Protože v jednu chvíli mohou být úžasní a v jiných chvílích směšní.“
Oba dva hráči, kteří se s většinou anglického týmu znají ze střetnutí z Premier League, si nemohli připravit lepší odpověď. Anglii dovolili jen pět střel, z toho dvě na bránu. Tím, kdo se nakonec smál a tancoval, byli oni dva. A Romero, který v pozápasovém rozhovoru čelil otázce na Nevilla, se rozhodl vrátit ránu zpátky.
„Věřím, že po konci kariéry nebudu tak blbej. Snad nebudu takto kritizovat hráče, nebo kohokoliv. Zkrátka děláme, co můžeme, pro náš národní tým. Někdy to jde dobře, někdy hůř, ale jsme opět ve finále mistrovství světa. Jsme zvyklí, že o nás lidé mluví. My na to vždy odpovíme na hřišti,“ poznamenal.
Nyní čeká dvojici Martínez - Romero poslední výzva. Budou se snažit zastavit Yamala, Oayrzabala či Olma.