Zkrat anglické hvězdy: facka soupeři, reakce po gólu i hádka s Messim. Co si řekli?
Od začátku semifinálového utkání mistrovství světa s Anglií (2:1) nasadili Argentinci jasnou strategii - agresivní a tvrdý přístup s cílem rozhodit hvězdy soupeře. Hráči Albionu na ni přistoupili, kompletně se nechal do „hry“ vtáhnout Jude Bellingham, stěžejní hráč Evropanů v play off. Pustil se do ostré výměny s Lionelem Messim, po zápase udeřil slavícího soupeře a zabrousil i do vlastních řad. Pavouk play off MS 2026 >>>
Dva góly Mexiku na Aztéckém stadionu, postup. Dvě branky Norsku ve čtvrtfinále, postup. Bellingham v posledních zápasech táhl Anglii za vysněným titulem, v semifinále ho ale ze stoprocentního soustředění vytrhli Argentinci.
Kamery zachytily, jak se nejprve anglická desítku pustila do živé debaty s tou argentinskou. „Mluvili jsme jen o faulu, nebylo to nic velkého,“ objasnil Bellingham. A jak Messimu, který se zřejmě dožadoval nedovoleného zákroku, odpověděl? „Jsi dost silný na to, abys to zvládl,“ prozradil Angličan část konverzace.
Největší vzrušení přinesla ale událost po konečném hvizdu. Slavící Argentinci se na hřišti mísili se smutnými hráči Three Lions. Někteří slavili, další truchlili, jiní si sportovně plácali. Právě projev fair play byl i případ Bellinghama, jenže pak…
Opodál se radoval v klubku spoluhráčů i Valentín Barco, ryšavý univerzál, který na MS odehrál všehovšudy 20 minut. Podle zahraničních médií měl něco směrem k Angličanům pořvávat, Bellingham vypěnil, soupeře počastoval pohlavkem a strhla se mela, kterou museli uklidňovat až spoluhráči obou aktérů.
Že byl záložník Realu Madrid emocemi plně vtažen do utkání, ukazuje i jeho reakce na srovnávací branku Enza Fernándeze. Do té doby výtečného brankáře Jordana Pickforda překonal, řekněme, ne úplně umístěnou střelou zpoza vápna. „Vždyť to bylo doprostřed!“ dalo se odezřít ze rtů Bellinghama v televizním přenosu.
Celý turnaj si anglická hvězda emoce velmi dobře hlídala, v semifinále se ale nechala zatratit do argentinského pekla.