Pasivita jako zkáza Anglie: po vstřeleném gólu držení míče jen 12 %! Co dál říkají čísla?
Proč se téměř celá Anglie zlobí na trenéra Thomase Tuchela? Albion byl po vstřelení gólu proti Argentině jednou nohou ve finále mistrovství světa, pak ale předvedl takřka bezprecedentní přepnutí do pasivity. Přenechání iniciativy Argentincům se dá doložit jednou statistikou: po vstřeleném gólu Anthonyho Gordona spadlo anglické držení míče na pouhých 12 %. Pavouk play off MS 2026 >>>
První finále od roku 1966 bylo na dosah, místo toho se připomenuly hořké vzpomínky ze semifinále mistrovství světa 2018 proti Chorvatsku. I tam Anglie vedla, jen aby následně ustrašeně svou výhodu ztratila a prohrála 1:2. Od té doby na mistrovství světa zažila šest zápasů, kdy dala gól jako první, všechny zvládla. Až do středy.
Přitom první půle nenasvědčovala tomu, že by se dala od Argentinců čekat nějaká divočina. Alespoň ofenzivní. Poměrem soubojovosti a nedostatkem útočných kousků šlo totiž v historii mistrovství světa o výjimečný zápas. Na probíhajícím turnaji ještě nebyl k vidění vyšší počet faulů (19) společně s nižším počtem střel na bránu (0).
Celkově se od roku 1966 (kam sahají data) nestalo, aby v prvních 30 minutách diváci na mundialu neviděli střelu na bránu. Kombinované xG obou celků bylo 0,08, tedy ofenzivně nejméně nebezpečný první poločas vyřazovacího zápasu šampionátu.
Gól Anthonyho Gordona po krásném centru Morgana Rogerse z 55. minuty ale zápas změnil. Pro Anglii bohužel k horšímu. Spíše ofenzivní hráče Gordona, Declana Rice a Reece Jamese nahradili defenzivní Ezri Konsa, Dan Burn a Nico O’Reilly. V jednu chvíli hrála Anglie s šesti nominálními obránci.
„Byli tak blízko postupu do finále, jako kdyby se jim udělal knedlík v krku. Být takhle pasivní je přeci to poslední, co potřebujete,“ podivoval se ve studiu ČT Sport legendární brankář Petr Čech. Sám viděl, jak hluboko do svého vápna Anglie padá, zatímco Argentinci valili jeden útok za druhým.
Rooney: Nechali jsme je hrát
Jak to dokumentují čísla? Od gólu Anthonyho Gordona bylo průměrné držení míče 88 % ku 12 % pro Argentinu! Neuvěřitelná více než půl hodiny dlouhá dominance! V době, kdy Anglie vyhrávala, si připsala 3 střely, jednu na bránu, na druhé straně její soupeř se dostal do 7 zakončení, z toho 4 na brankáře Jordana Pickforda. Messiho parta si rozdala 239 přihrávek s 93% úspěšností, Harry Kane a spol. zvládli ubohých 26 pasů, z toho jen 16 přesných. Data jim rovněž počítají pouhé dva útoky.
„Nechali jsme je hrát. Dostali jsme se do dobré pozice a pak jsme nevěděli, co dělat. Soupeř si vytvářel spoustu šancí a my jsme povolili. Jsem opravdu zklamaný,“ povzdechl si ve studiu BBC bývalý útočník Wayne Rooney. „Měl jsem pocit, že nám po gólu přepnula mentalita a šli jsme bránit. Měli jsme dál na Argentinu tlačit,“ povzdechl si obránce Marc Guéhi.
Oba byli svědky toho, jak se pasivita stala zkázou Anglie. V 85. minutě padl vyrovnávací gól Enza Férnandeze, v nastavení pak za hladové Argentince rozhodl Lautaro Martínez. Naposledy zklamání ze semifinálového vyřazení proteklo až do boje o bronz, kde Angličané jasně prohráli s Belgií, nyní je čeká podobně zklamaná Francie.
Data z 30 minut, kdy Anglie vedla
Anglie
Statistika
Argentina
12 %
Držení míče
88 %
27/59 %
Přihrávky/úspěšnost
239/93 %
3/1
Střely/na bránu
7/4
0,1
xG
0,5
2
Postupné útoky
15
0
Rohy
4
2
Vhazování
11
0
Centry
11
18
Defenzivní souboje
5