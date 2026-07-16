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Finále MS podle Fortuny: kdo má k titulu blíž u bookmakerů i sázejících

MS ve fotbale 2026: Argentina vs. Španělsko
MS ve fotbale 2026: Argentina vs. ŠpanělskoZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Severní Amerika prožívá vrchol fotbalového šílenství, v neděli večer vyvrcholí mistrovství světa finálovým soubojem fotbalistů Španělska a Argentiny. Kdo usedne na světový trůn po duelu evropských šampionů a obhájců titulu? Bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna mají o favoritovi jasno

Ačkoliv má Argentina v sestavě hrající legendu Lionela Messioho, bookmakeři Fortuny vidí jako hlavního kandidáta na zlato evropský výběr. Na celkový triumf Španělska je vypsán kurz 1,62:1, zatímco na to, že Argentina obhájí titul, si můžete vsadit v kurzu 2,20:1.

Podobně to vidí i samotní sázkaři. Na vítězství Španělů v základní hrací době (kurz 2,34:1) aktuálně míří 44 % vkladů. Výhře Jihoameričanů po 90 minutách v kurzu 3,50:1 věří 35 % sázkařů a na remízu (kurz 3,05:1) sází zbylých 21 %.

„Španělsko ukazuje na turnaji obrovskou sílu, hraje s lehkostí a s naprostým přehledem. I proto očekávám, že si dojde pro zlato,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

Pro milovníky napětí a zajímavých příležitostí nabízí Fortuna celou řadu speciálních sázek-

  • Oba týmy dají gól: v kurzu 1,91:1

  • Pokutový kop v zápase: v kurzu 3,15:1

  • O vítězi rozhodne penaltový rozstřel: v kurzu 4,40:1

Hlavní pozornost bude samozřejmě upřena na devětatřicetiletého Lionela Messiho. Ten na turnaji doslova září – na kontě má už osm přesných zásahů a čtyři asistence. U Fortuny je s kurzem 1,40:1 naprosto neochvějným favoritem na zisk prestižní Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce turnaje. Na to, že se trefí přímo ve finálovém zápase, vypsali bookmakeři kurz 2,60:1.

Proti Messimu však stojí španělská mašina, která sází na dokonalou kontrolu hry a týmové pojetí. I v jejím středu ale najdeme skvělé individuality. Rozhodne opět Mikel Oyarzabal, který proměnil semifinálovou penaltu proti Francii? Jeho gól ve finále můžete u Fortuny vsadit v kurzu 2,50:1. Pokud věříte, že se prosadí teprve sedmnáctiletý supertalent Lamine Yamal, je pro vás připraven lákavý kurz 3,70:1.

Kurzy sázkové kanceláře Fortuna na finále MS ve fotbale

Sobotní bitva o bronz: Francie v roli jasného favorita

Ještě před nedělním vrcholem se v sobotu od 23:00 utká o bronzové medaile Francie s Anglií. Také na tento zápas má sázková kancelář Fortuna kompletně připravené kurzy.

Jasným favoritem na třetí místo v základní hrací době je Francie s kurzem 1,92:1, které věří drtivá většina – celých 75 % sázkařů. Albionu v kurzu 3,80:1 důvěřuje pouhých 10 % lidí a 15 % sází na remízu v kurzu 3,90:1.

Tento zápas bude klíčový také pro Kyliana Mbappého. Ten stále živí naději na korunu krále střelců (kurz na Zlatou kopačku u Fortuny je 2,30:1). Na to, že Mbappé v sobotu skóruje proti Anglii, si můžete vsadit v kurzu 2,15:1.

Vybrané kurzy sázkové kanceláře Fortuna pro finálový víkend

Zápas

1

0

2

Španělsko – Argentina

2.34

3.05

3.50

Francie – Anglie

1.92

3.90

3.80

  • Celkový vítěz MS 2026: Španělsko 1.62 | Argentina 2.20

  • Nejlepší střelec turnaje (Zlatá kopačka): L. Messi 1.40 | K. Mbappé 2.30 | H. Kane 36.00

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