Finále MS podle Fortuny: kdo má k titulu blíž u bookmakerů i sázejících
Severní Amerika prožívá vrchol fotbalového šílenství, v neděli večer vyvrcholí mistrovství světa finálovým soubojem fotbalistů Španělska a Argentiny. Kdo usedne na světový trůn po duelu evropských šampionů a obhájců titulu? Bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna mají o favoritovi jasno!
Ačkoliv má Argentina v sestavě hrající legendu Lionela Messioho, bookmakeři Fortuny vidí jako hlavního kandidáta na zlato evropský výběr. Na celkový triumf Španělska je vypsán kurz 1,62:1, zatímco na to, že Argentina obhájí titul, si můžete vsadit v kurzu 2,20:1.
Podobně to vidí i samotní sázkaři. Na vítězství Španělů v základní hrací době (kurz 2,34:1) aktuálně míří 44 % vkladů. Výhře Jihoameričanů po 90 minutách v kurzu 3,50:1 věří 35 % sázkařů a na remízu (kurz 3,05:1) sází zbylých 21 %.
„Španělsko ukazuje na turnaji obrovskou sílu, hraje s lehkostí a s naprostým přehledem. I proto očekávám, že si dojde pro zlato,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Pro milovníky napětí a zajímavých příležitostí nabízí Fortuna celou řadu speciálních sázek-
Oba týmy dají gól: v kurzu 1,91:1
Pokutový kop v zápase: v kurzu 3,15:1
O vítězi rozhodne penaltový rozstřel: v kurzu 4,40:1
Hlavní pozornost bude samozřejmě upřena na devětatřicetiletého Lionela Messiho. Ten na turnaji doslova září – na kontě má už osm přesných zásahů a čtyři asistence. U Fortuny je s kurzem 1,40:1 naprosto neochvějným favoritem na zisk prestižní Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce turnaje. Na to, že se trefí přímo ve finálovém zápase, vypsali bookmakeři kurz 2,60:1.
Proti Messimu však stojí španělská mašina, která sází na dokonalou kontrolu hry a týmové pojetí. I v jejím středu ale najdeme skvělé individuality. Rozhodne opět Mikel Oyarzabal, který proměnil semifinálovou penaltu proti Francii? Jeho gól ve finále můžete u Fortuny vsadit v kurzu 2,50:1. Pokud věříte, že se prosadí teprve sedmnáctiletý supertalent Lamine Yamal, je pro vás připraven lákavý kurz 3,70:1.
Sobotní bitva o bronz: Francie v roli jasného favorita
Ještě před nedělním vrcholem se v sobotu od 23:00 utká o bronzové medaile Francie s Anglií. Také na tento zápas má sázková kancelář Fortuna kompletně připravené kurzy.
Jasným favoritem na třetí místo v základní hrací době je Francie s kurzem 1,92:1, které věří drtivá většina – celých 75 % sázkařů. Albionu v kurzu 3,80:1 důvěřuje pouhých 10 % lidí a 15 % sází na remízu v kurzu 3,90:1.
Tento zápas bude klíčový také pro Kyliana Mbappého. Ten stále živí naději na korunu krále střelců (kurz na Zlatou kopačku u Fortuny je 2,30:1). Na to, že Mbappé v sobotu skóruje proti Anglii, si můžete vsadit v kurzu 2,15:1.
Vybrané kurzy sázkové kanceláře Fortuna pro finálový víkend
Zápas
1
0
2
Španělsko – Argentina
2.34
3.05
3.50
Francie – Anglie
1.92
3.90
3.80
Celkový vítěz MS 2026: Španělsko 1.62 | Argentina 2.20
Nejlepší střelec turnaje (Zlatá kopačka): L. Messi 1.40 | K. Mbappé 2.30 | H. Kane 36.00