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Francie – Anglie v TV: kde sledovat zápas o bronz na MS ve fotbale živě?

Angličany do boje proti Norům povede znovu Harry Kane
Angličany do boje proti Norům povede znovu Harry KaneZdroj: Ian Robles/MEI / Sipa Press / Profimedia
Angličané slaví gól v zápase proti Mexiku
John Stones a Dan Burn (vlevo), který jako malý přišel o prst na ruce
Hádka Lionela Messiho a Judea Bellinghama
Francouzský kapitán Kylian Mbappé
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Hořké zklamání prožila Francie, která v semifinále proti Španělům vyšla naprázdno a musí se spokojit jen s bojem o bronz. Angličanům zase proteklo mezi prsty vedení 1:0 nad Argentinou, když Jihoameričané v čele s Lionelem Messim během sedmi minut skóre otočili a svěřencům Thomase Tuchela zbyly oči pro pláč. Zápas o třetí místo začne v sobotu 18. července od 23:00. Kde sledovat Francie vs. Anglie živě? Pavouk MS ve fotbale ZDE>>>

Francie vs. Anglie
MS ve fotbale 2026

Datum: sobota 18. července (23:00)
Dějiště: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Rozhodčí: Ismail Elfath (USA)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Francie – Anglie v TV?

Bitva o bronz na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká Francie s Anglií, odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Francie vs. Anglie začíná v sobotu 18. července od 23:00.

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Francie a Anglie

Naposledy se oba celky potkaly ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru před čtyřmi lety, z něhož po výhře 2:1 postoupila Francie. Z posledních deseti zápasů má lepší bilanci Francie, která vyhrála šestkrát, zatímco Angličané zvítězili dvakrát a ve dvou případech se oba soupeři rozešli smírně.

DatumZápas a výsledek
10. 12. 2022Anglie – Francie 1:2
13. 6. 2017Francie – Anglie 3:2
17. 11. 2015Anglie – Francie 2:0
11. 6. 2012Francie – Anglie 1:1
17. 11. 2010Anglie – Francie 1:2
26. 3. 2008Francie – Anglie 1:0
13. 6. 2004Francie – Anglie 2:1
2. 9. 2000Francie – Anglie 1:1
10. 2. 1999Anglie – Francie 0:2
7. 6. 1997Francie – Anglie 0:1

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