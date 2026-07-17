Francie – Anglie v TV: kde sledovat zápas o bronz na MS ve fotbale živě?
Hořké zklamání prožila Francie, která v semifinále proti Španělům vyšla naprázdno a musí se spokojit jen s bojem o bronz. Angličanům zase proteklo mezi prsty vedení 1:0 nad Argentinou, když Jihoameričané v čele s Lionelem Messim během sedmi minut skóre otočili a svěřencům Thomase Tuchela zbyly oči pro pláč. Zápas o třetí místo začne v sobotu 18. července od 23:00. Kde sledovat Francie vs. Anglie živě? Pavouk MS ve fotbale ZDE>>>
Francie vs. Anglie
|Datum: sobota 18. července (23:00)
Dějiště: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Rozhodčí: Ismail Elfath (USA)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Francie – Anglie v TV?
Bitva o bronz na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká Francie s Anglií, odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Francie vs. Anglie začíná v sobotu 18. července od 23:00.
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Francie a Anglie
Naposledy se oba celky potkaly ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru před čtyřmi lety, z něhož po výhře 2:1 postoupila Francie. Z posledních deseti zápasů má lepší bilanci Francie, která vyhrála šestkrát, zatímco Angličané zvítězili dvakrát a ve dvou případech se oba soupeři rozešli smírně.
|Datum
|Zápas a výsledek
|10. 12. 2022
|Anglie – Francie 1:2
|13. 6. 2017
|Francie – Anglie 3:2
|17. 11. 2015
|Anglie – Francie 2:0
|11. 6. 2012
|Francie – Anglie 1:1
|17. 11. 2010
|Anglie – Francie 1:2
|26. 3. 2008
|Francie – Anglie 1:0
|13. 6. 2004
|Francie – Anglie 2:1
|2. 9. 2000
|Francie – Anglie 1:1
|10. 2. 1999
|Anglie – Francie 0:2
|7. 6. 1997
|Francie – Anglie 0:1