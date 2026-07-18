Španělsko – Argentina v TV: kde sledovat finále MS ve fotbale 2026 živě?
Finále mistrovství světa ve fotbale je tady! V bitvě o trůn králů světového fotbalu se utkají Španělsko a Argentina. Kouč Luis de la Fuente sází na neokoukané tváře a týmový výkon, kterým Španělé v semifinále jasně přehráli Francii 2:0. To Argentinci spoléhají na auru fotbalového génia Lionela Messiho, která zapůsobila i v semifinále, když Jihoameričané v závěru otočili zápas proti Anglii na 2:1. Finále mundialu začíná v neděli 19. července od 21:00. Kde sledovat Španělsko vs. Argentina živě? Pavouk MS ve fotbale ZDE>>>
Španělsko vs. Argentina
|Datum: neděle 19. července (21:00)
Dějiště: MetLife Stadium
Rozhodčí: Slavko Vinčić, Slovinsko
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Španělsko – Argentina v TV?
Finále světového šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká Španělsko s Argentinou, odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Španělsko vs. Argentina začíná v neděli 19. července od 21:00.
H2H - vzájemné zápasy Španělska a Argentiny
Španělsko a Argentina se spolu potkaly pouze v sedmi případech. Ve čtyřech zápasech vyhrálo Španělsko, třikrát se z vítězství radovala Argentina. Naposledy se oba týmy střetly v přátelském utkání v roce 2018, které skončilo debaklem Argentinců 6:1. Zajímavostí je také, že se Argentina se Španělskem střetly na mistrovství světa pouze jednou, a to v roce 1966.
|Datum
|Zápas a výsledek
|27. 3. 2018
|Španělsko – Argentina 6:1
|7. 9. 2010
|Argentina – Španělsko 4:1
|14. 11. 2009
|Španělsko – Argentina 2:1
|11. 10. 2006
|Španělsko – Argentina 2:1
|17. 11. 1999
|Španělsko – Argentina 0:2
|20. 9. 1995
|Španělsko – Argentina 2:1
|13. 6. 1966
|Argentina – Španělsko 2:1