Skandály na MS: brutální výdělky, protesty i „VARgentina“. A v hlavní roli Trump
Největší, nejvýdělečnější, nejnavštěvovanější… Mistrovství světa 2026 už nyní drží spoustu rekordů, kterými se FIFA bude jistě ještě dlouho chlubit. Má ovšem i druhou stránku a řadu kontroverzních a pochybných momentů. Deník Sport a web iSport vybral a seřadil osm největších skandálů končícího mundialu. Trump, ceny lístků i sporné verdikty rozhodčích... Pavouk play off MS 2026 >>>
8. Remíza stačila oběma
Rozšířený formát a systém postupů ze třetích míst výrazně zvýhodnil země, které hrály závěrečné skupinové zápasy až jako poslední a dopředu věděly, jaký výsledek potřebují pro postup. Alžírsko a Rakousko tak měly jasně spočítané, že v případě remízy postoupí oba celky a vyřadí bezmocný Írán. Bláznivé utkání nakonec skončilo opravdu nerozhodně, když remízu 3:3 vystřelil v 96. minutě Saša Kalajdžič.
7. Kamera přihrála na gól Anglie
Černý kůň turnaje z Norska vedl v závěru prvního poločasu čtvrtfinále proti favorizované Anglii, ale o náskok přišel po kontroverzním zásahu z oblaků. Výkop brankáře Nylanda změnil směr, když se balon otřel o kabel držící kameru nad trávníkem. Právě díky tomu se Anglie dostala do útoku a o pár sekund později vyrovnala a nakonec slavila postup.
6. Trumpova cena míru
Prezident FIFA Gianni Infantino udělal za deset let ve funkci řadu pochybných kroků. Ten asi nejbizarnější přišel před losem skupin mistrovství světa, kdy oznámil vytvoření nové Ceny míru pro ty, kdo „pracují na ukončení konfliktů a spojují lidi v míru“. Jako první byl kontroverzně oceněn prezident USA Donald Trump, jenž předtím usiloval o Nobelovu cenu míru, kterou ovšem nedostal.
5. VARgentina a šílený Egypt
Už po minulém šampionátu v Kataru se objevovaly hlasy, že rozhodčí výrazně pomáhají Argentině v cestě za titulem a nyní jich ještě přibylo. Největší rozruch vzbudil obrat mistrů světa v osmifinále proti Egyptu, jehož hráči i trenér výrazně zpochybňovali výkon rozhodčího kvůli odvolanému gólu a možnému faulu před vítěznou brankou. „Mohl za to rozhodčí. Pohár směrují do Argentiny,“ čílil se egyptský střelec Ziko.
4. Válka o Malvíny
Hráči Argentiny v závěru otočili utkání proti Anglii a při oslavách si neodpustili kontroverzní gesto. Na trávníku se objevila vlajka s nápisem „Malvíny jsou argentinské“, s níž krátce zapózovali Giovani Lo Celso a Nicolas Otamendi. Malvíny je název, který Argentinci používají pro Falklandské ostrovy, o něž v roce 1982 válčili právě s Anglií a dodnes zůstávají britským územím. Podobná politická gesta přitom FIFA zakazuje.
3. Brutální komercizalizace
Z finančního hlediska si FIFA mne ruce. Vstupenky na obyčejné zápasy se prodávaly v řádech tisíců dolarů, nejlevnější kategorie pro věrné prakticky zmizela. Výrazně vyletěly i ceny ubytování a někdy také hromadné dopravy v pořadatelských městech. Během každého poločasu pak diváci u televize sledovali reklamy při hydratačních přestávkách. Mnoho fanoušků protestovalo, ovšem marně.
2. Stop pro somálského sudího
Na šampionát letěl Omar Artan jako nejlepší africký rozhodčí, jenže při kontrole ho úřady Spojených států nevpustily do země. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům Trumpova administrativa zakázala vstup do USA a arbitr se musel vrátit domů. Problémy měli i další lidé z afrických či asijských zemí a americká byrokracie na hranicích otočila i řadu fanoušků s platnými lístky.
1. Prezident zrušil trest
Dvojice Trump a Infantino byla v popředí i během samotného šampionátu, když se podílela na omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna. Ten dostal za ostrý zákrok v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu a měl stát i v osmifinále proti Belgii. Jenže trest nakonec FIFA kontroverzně zrušila po telefonátu Trumpa s Infantinem, aniž by řekla, že rozhodčí chyboval.