Příběh unikátní fotky: Messi koupe malého Yamala. Neuvěřitelná story má finální kapitolu
Virální snímky 20letého Lionela Messiho z prosince 2007, jak na focení pro charitativní kalendář koupe šestiměsíčního Lamina Yamala, jsou k nevíře. „Je to jedna ze životních náhod,“ řekl Španělův otec. Nevnímal to tak, že by Argentinec Messi předával svou moc nebo dával chlapci požehnání. „Třeba ho Lamine dal Leovi, nevím,“ zažertoval. Fotka znovu prolétla sociálními sítěmi nyní, několik dní před finále mistrovství světa 2026. V něm se totiž utká právě dvojice ze slavné fotky. Pavouk play off MS 2026 >>>
Nit osudu přede sítě s dlouhými vlákny. V prosinci 2007 vyfotil Joan Monfort 20letého Messiho s šestiměsíčním Yamalem. Snímek vyšel v charitativním kalendáři pro rok 2008, který uspořádala nadace barcelonského klubu a deník Diario Sport (vybrané peníze podpořily nevládní organizace v Katalánsku včetně UNICEF).
Hráči Blaugranas pózovali společně s dětmi a shodou okolností či nečekaným zásahem prozřetelnosti se zrovna Lamine Yamal ocitl ve dvojici s mužem, který si později osmkrát přivlastnil Zlatý míč.
„Byl to složitý záběr,“ vzpomínal fotograf Monfort v rozhovoru pro The Athletic. „Dá se říct, že jsem při jeho pořizování potil krev. Messi se stydí i teď; když začínal, byl mnohem plašší. A najednou byl s kojencem v plastové vaničce plné vody. A s jeho matkou, které bylo dvacet jako jemu. Komunikace vázla. Kousek po kousku se atmosféra měnila a nakonec je z toho docela dobrý obrázek.“
Fotografie z koupání a jiné momentky včetně té, na níž Leo kolébá malého Yamala v ručníku, a další, kde jeho matka Sheila Ebana pomáhá syna umývat, vrátil ze zapomnění Laminův otec Mounir Nasraoui, jenž je zveřejnil na sociálních sítích.
„Je to něco neuvěřitelného,“ usmál se Monfort. „Tehdy si nikdo nedovedl představit, že z toho dítěte bude to, čím je teď – a nikdo nemohl tušit, že se LM10 stane tím, kým se stal.“
Yamal je předčasněji vyspělý, o tom není pochyb. Messi debutoval za Barcelonu v 16 letech v přátelském utkání proti Portu. V La Lize se objevil až téměř o rok později, a přestože byl v argentinském týmu pro Copa América 2004, nikdy se nedostal ani na lavičku.
Naopak Yamal v dubnu 2023 debutoval v La Lize jako patnáctiletý, poprvé skóroval jako šestnáctiletý a nyní je klíčovou součástí španělského národního týmu. A teď má šanci získat tu nejprestižnější mezinárodní trofej. Mimochodem, jeho rodiče jsou Messiho vrstevníci.
Messi se blíží k odchodu do důchodu a pozornost se ještě víc upne k tomu, kdo z nové generace má na to, aby se stal nejlepším z nejlepších. Fotbal je nástupnictvím posedlý. O vakuu se prostě neuvažuje. Devadesátá léta minulého století se nesla ve znamení hledání nového Diega Maradony. Nikdo se na to nehodil, dokud se neobjevil Messi.
Yamalův nástup nemohl být načasován lépe. Poté, co v argentinském Rosariu objevili krále králů, našli další poklad 40 km od Camp Nou ve čtvrti Rocafonda. Lidé z klubu jsou zajedno v tom, že Lamine je Messimu skutečně nejblíž.
Ale nejblíž neznamená totéž. Messi dal v Barceloně 672 gólů, k tomu přidal 270 asistencí. Dvakrát získal treble (La Liga, Copa del Rey, Champions League), desetkrát dobyl titul a v sezoně 2011/12 nasázel 73 branek v 60 utkáních. „Yamal je levonohý a jsou tam záblesky Messiho,“ uvedl legendární záložník Katalánců Xavi. „Mluvíme ale o největším hráči všech dob, nestavme mezi ně rovnítko.“
Poté, co Messi ukořistil osmkrát Zlatý míč, byl dotázán, kdo by mohl převzít štafetu po něm. „Takových je celá řada,“ nechal se slyšet v roce 2024. Už ne jedna či dvě veličiny jako on a Ronaldo. „Bude o něj usilovat dobrá konkurence. Haaland, Mbappé, Vinícius Jr... Lamine už teď hraje hlavní roli za Barcu i Španělsko. Do mimořádného hráče roste Bellingham,“ předpovídal Messi.
Co ale mohl předpovědět jen těžko, je osud mistrovství světa 2026. Semifinálové boje rozhodly o tom, že obě hvězdy proti sobě v neděli nastoupí v přímém souboji o zlato.