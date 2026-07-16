Anglii štve oslava Argentinců. Štiplavý vzkaz premiéra. Stop na finále? Trest může být jemnější
Semifinále mistrovství světa skončilo porážkou Anglie 1:2, ale středeční zápas pokračuje i po závěrečném hvizdu. Oslavy argentinských fotbalistů s transparentem hlásajícím, že Falklandy patří jejich zemi, způsobily poprask. Jde o citlivé téma, v němž mají všichni politici v Británii jednotný postoj, ačkoliv se u jiných témat vůbec neshodnou. Pavouk play off MS 2026 >>>
„Malvíny jsou argentinské.“ Kdo viděl spoluhráče Lionela Messiho po zápase tančit s tímto transparentem, nemusel pochybovat, že půjde o třaskavou událost.
Následovala reakce z nejvyšších míst. „Mistrovství světa nám tentokrát nepatří, ale Falklandy určitě ano. Naše pozice se nemění,“ připomněl mluvčí premiéra Keira Starmera výsledek války z roku 1982, ve kterém se Argentinci pokusili neúspěšně vojensky obsadit zámořské souostroví.
Je jasné, že po takovém vystoupení si Argentinci v Anglii sympatie nezískali. „Předseda vlády přeje úspěch oběma finalistům, obzvlášť Španělsku,“ tlumočil mluvčí štiplavý Starmerův vzkaz.
Vůdce liberálních demokratů Ed Davey připomněl, že před dvěma lety dostali španělští reprezentanti Rodri a Álvaro Morata jednozápasovou stopku za skandování Gibraltar je Španělsko. „Nyní musí argentinští hráči, kteří slavili s transparentem, mít distanc pro finále,“ navrhnul.
Jestli dojde na tak výrazný postih, není jisté. Jako precedent může sloužit příklad z roku 2014. Tehdy se argentinští hráči fotili se stejným vzkazem jako nyní v Atlantě před přátelským utkáním proti Slovinsku. Od FIFA vyvázli s pokutou 20 tisíc liber.