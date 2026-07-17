Snadnější los, přízeň sudích, podpora FIFA. Messi reaguje na názory, že se Argentině pomáhá
Lionel Messi se ohradil proti kritikům, podle nichž pomohli argentinským fotbalistům do finále mistrovství světa rozhodčí a mezinárodní federace FIFA. Devětatřicetiletý hvězdný hráč po středeční semifinálové výhře nad Anglií prohlásil, že jeho týmu rozhodně nikdo nic nedaroval. Pavouk play off MS 2026 >>>
Po předchozích výhrách Argentiny ve vyřazovací části šampionátu nad Egyptem a Švýcarskem se trenéři poražených týmů pozastavovali nad některými verdikty rozhodčích. Egyptská asociace dokonce podala na francouzského sudího Francoise Letexiera stížnost a požádala FIFA o vyšetření jeho „dvojího metru“ při řízení osmifinálového zápasu, v jehož závěru Egypt neudržel dvoubrankový náskok.
„V posledních čtyřech letech jsme byli nejlepší, ať se vám to líbí, nebo ne, a bez ohledu na to, co kdokoli říká,“ citovala Messiho agentura AP. „Opět jsme se zařadili mezi dva nejlepší týmy světa. To dokazuje, že vše, čeho jsme dosáhli, není náhoda, a že nám nikdo nic nedaroval,“ doplnil.
Sociální sítě nicméně zaplavily komentáře fanoušků naznačující, že Argentinu k obhajobě titulu tlačí sama FIFA, a to už počínaje zvýhodněným losováním. Tým to odmítal, trenér Lionel Scaloni na tiskových konferencích už před semifinále radil novinářům, aby sociální sítě tolik nesledovali.
„Tyto řeči o pomoci tu budou vždy, nevadí mi to. S dnešním systémem VAR je velmi těžké získat pomoc, muselo by to být naprosto zřejmé. Věděli jsme, že žádná pomoc nebyla,“ řekl Scaloni po postupu do finále, v němž se Argentina v neděli utká se Španělskem.
„Dostat se do dvou finále mistrovství světa po sobě je něco, čeho dosáhne jen málokdo. A nám se to podařilo,“ řekl Messi. „Kdybychom s Anglií prohráli, našli by se lidé, kteří by vykládali zase jiné nesmysly, ale my jsme jim tu šanci nedali,“ dodal nejlepší střelec v historii MS.
Kritikům odpověděl i Enzo Fernández při oslavě gólu, kterým v závěru semifinále vyrovnal na 1:1. Záložník Chelsea si nejprve přiložil dlaně k uším a poté rozevřel a zase sevřel prsty. „Mluvilo se o tom hodně, byla to směsice euforie a frustrace,“ uvedl Fernández.