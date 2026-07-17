Předplatné

Temná minulost sudího finále MS: Tvrdil, že šel na oběd, zatkli ho na párty s drogami

Slavko Vinčič bude pískat finále mundialu
Slavko Vinčič bude pískat finále mundialuZdroj: Profimedia.cz
Sudí Slavko Vinčič
Sudí Slavko Vinčič
Sudí Slavko Vinčič
Sudí Slavko Vinčič
Sudí Slavko Vinčič
Euforie argentinských fanoušků po výhře nad Anglií
Enzo Fernandéz hrál v otočce Argentiny důležitou roli
22
Fotogalerie
bac
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

FIFA zveřejnila dojemné scény, kdy se slovinský rozhodčí Slavko Vinčič dozvěděl, že bude pískat finále mistrovství světa. Relativně překvapivé jméno, ale nakonec logické – šestačtyřicetiletý sudí je na scéně už nějakou dobu a je za své výkony konzistentně ceněný. Malý vroubek má ale z roku 2020. V Bosně byl tehdy zatčen na párty, kde byly nalezeny drogy i zbraně. Pavouk play off MS 2026 >>>

Rozhodcovské verdikty v zápasech play-off přitáhly možná až příliš negativní pozornosti, tudíž zvolení arbitra velkého finále mezi Španělskem a Argentinou se vyhlíželo se zvláštním očekáváním. Kdo je tedy Slavko Vinčič – muž, který bude na hřišti peskovat Lionela Messiho či Lamineho Yamala?

Slovinec zažívá své druhé mistrovství světa a zatím byly přiděleny pouze utkání základních skupin s výjimkou výhry Mexika nad Ekvádorem v play-off. Tam mimochodem vyloučil Piera Hincapiého za zakrytí pusy při mluvení s protihráčem. Muž, který začínal jako asistent známého sudího Damira Skominy už deset let píská i Ligu mistrů, na starosti měl v roce 2024 finále mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund. V uplynulém ročníku například pískal jedno ze semifinále mezi Arsenalem a PSG.

Solidní renomé, že? Ve Vinčičově životopise je ale jedna kaňka, kterou budou fanoušci poraženého či případně rozhodčím poškozeného týmu vždy připomínat. Jakkoliv je v ní Slovinec s největší pravděpodobností nevinně.

V květnu 2020 byl zatčen během policejní akce na ranči v bosenské Bijeljině. Zástupci zákona našli na místě kromě šestadvaceti mužů a devíti žen i sklad zbraní a drogy, konkrétně deset pistolí a čtrnáct balíků s kokainem. Zatčena byla i Tijana Maksimovič, šéfka nelegální prostituční sítě.

Slovinská média tehdy informovala o tom, že sudí nebyl na zločineckou organizaci napojen, ale že byl zatčen i jako jeden z lidí, kteří u sebe drogy měli. Vinčič byl ale velice rychle policií propuštěn a nebyl z ničeho obviněn. Jak situaci vysvětloval? „Na ranči jsem se objevil náhodou. Mám své podnikání a přijel jsem do Bosny na obchodní jednání. Přijal jsem pozvání na oběd, což byla moje největší chyba. Seděl jsem se svými kolegy u stolu a najednou dovnitř vtrhla policie. Se zatčenou skupinou nemám nic společného,“ pravil.

Vinčiče se následně zastala i Asociace slovinských rozhodočích. „Byl ve špatný čas na špatném místě. Byl pozván na párty, kde byli lidé, které neznal,“ popsal šéf asociace Vlado Sajn.

Slovincovu kariéru to nezabrzdilo a o rok později už pískal svůj první vyřazovací zápas v Lize mistrů – čtvrtfinále mezi Portem a Chelsea. Od té chvíle už postupoval jen nahoru a nyní ho čeká největší zápas kariéry.

Kariéra sudího Slavka Vinčiče:

  • Věk: 46 let
  • Národnost: Slovinsko
  • Zápasy na mistrovství světa: 5 (2022, 2026)
  • Zápasy na EURO: 6 (2021, 2024)
  • Zápasy v Lize mistrů: 50 (16 vyřazovacích zápasů)
  • Největší zápasy: finále Ligy mistrů, finále Evropské ligy

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů