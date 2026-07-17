Temná minulost sudího finále MS: Tvrdil, že šel na oběd, zatkli ho na párty s drogami
FIFA zveřejnila dojemné scény, kdy se slovinský rozhodčí Slavko Vinčič dozvěděl, že bude pískat finále mistrovství světa. Relativně překvapivé jméno, ale nakonec logické – šestačtyřicetiletý sudí je na scéně už nějakou dobu a je za své výkony konzistentně ceněný. Malý vroubek má ale z roku 2020. V Bosně byl tehdy zatčen na párty, kde byly nalezeny drogy i zbraně. Pavouk play off MS 2026 >>>
Rozhodcovské verdikty v zápasech play-off přitáhly možná až příliš negativní pozornosti, tudíž zvolení arbitra velkého finále mezi Španělskem a Argentinou se vyhlíželo se zvláštním očekáváním. Kdo je tedy Slavko Vinčič – muž, který bude na hřišti peskovat Lionela Messiho či Lamineho Yamala?
Slovinec zažívá své druhé mistrovství světa a zatím byly přiděleny pouze utkání základních skupin s výjimkou výhry Mexika nad Ekvádorem v play-off. Tam mimochodem vyloučil Piera Hincapiého za zakrytí pusy při mluvení s protihráčem. Muž, který začínal jako asistent známého sudího Damira Skominy už deset let píská i Ligu mistrů, na starosti měl v roce 2024 finále mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund. V uplynulém ročníku například pískal jedno ze semifinále mezi Arsenalem a PSG.
Solidní renomé, že? Ve Vinčičově životopise je ale jedna kaňka, kterou budou fanoušci poraženého či případně rozhodčím poškozeného týmu vždy připomínat. Jakkoliv je v ní Slovinec s největší pravděpodobností nevinně.
V květnu 2020 byl zatčen během policejní akce na ranči v bosenské Bijeljině. Zástupci zákona našli na místě kromě šestadvaceti mužů a devíti žen i sklad zbraní a drogy, konkrétně deset pistolí a čtrnáct balíků s kokainem. Zatčena byla i Tijana Maksimovič, šéfka nelegální prostituční sítě.
Slovinská média tehdy informovala o tom, že sudí nebyl na zločineckou organizaci napojen, ale že byl zatčen i jako jeden z lidí, kteří u sebe drogy měli. Vinčič byl ale velice rychle policií propuštěn a nebyl z ničeho obviněn. Jak situaci vysvětloval? „Na ranči jsem se objevil náhodou. Mám své podnikání a přijel jsem do Bosny na obchodní jednání. Přijal jsem pozvání na oběd, což byla moje největší chyba. Seděl jsem se svými kolegy u stolu a najednou dovnitř vtrhla policie. Se zatčenou skupinou nemám nic společného,“ pravil.
Vinčiče se následně zastala i Asociace slovinských rozhodočích. „Byl ve špatný čas na špatném místě. Byl pozván na párty, kde byli lidé, které neznal,“ popsal šéf asociace Vlado Sajn.
Slovincovu kariéru to nezabrzdilo a o rok později už pískal svůj první vyřazovací zápas v Lize mistrů – čtvrtfinále mezi Portem a Chelsea. Od té chvíle už postupoval jen nahoru a nyní ho čeká největší zápas kariéry.
Kariéra sudího Slavka Vinčiče:
- Věk: 46 let
- Národnost: Slovinsko
- Zápasy na mistrovství světa: 5 (2022, 2026)
- Zápasy na EURO: 6 (2021, 2024)
- Zápasy v Lize mistrů: 50 (16 vyřazovacích zápasů)
- Největší zápasy: finále Ligy mistrů, finále Evropské ligy