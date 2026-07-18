Skryté hvězdy MS: norský Souček, kanonýr z Arábie, talent Maroka. Kam se přesunou?
Pokud něco mistrovství světa vyšlo perfektně, bylo to dostat do záře reflektorů ty největší světové hvězdy. Šampionát se individuálně povedl Kylianu Mbappému, Lionelu Messimu, Erlingu Haalandovi, Rodrimu, Harrymu Kaneovi... Kdo ale rovněž na šampionátu vyčníval, byť zůstal ve stínu miliardových jmen? Tady je žebříček těch největších hvězd mundialu, od kterých nezaujatý fanoušek velká očekávání neměl a možná doteď jejich jména pořádně nezná. Pavouk play off MS 2026 >>>
8. Gustavo Puerta
- Země: Kolumbie
- Věk: 22 let
- Klub: Racing Santander
- Zápasy/góly/asistence na MS: 5/0/1
Kdo nekoukal pozorně na Kolumbii, možná neviděl jeden z objevů šampionátu. Jihoamerický kolos směrem do ofenzivy příliš neoslnil, ale to, co předváděl uprostřed pole malý defenzivní záložník Puerta, by mělo být podtrženo v každém skautském notýsku. Excelentní pohyb, dlouhé míče a přehled á la Toni Kroos. Ani záložník Santanderu nezůstane ve svém působišti, zájem mělo mít Porto i Atlético Madrid. Podle posledních zpráv se ale Kolumbijec zřejmě stane parťákem Martina Vitíka v Bologni.
7. Imám Ašúr
- Země: Egypt
- Věk: 28 let
- Klub: al-Ahlí
- Zápasy/góly/asistence na MS: 5/2/0
Egypt měl slavnou Argentinu na lopatkách. A třeba by postoupil, kdyby o poločase nemusel střídat zraněný klíčový muž. Ne Salah, ne Marmúš, za sympaticky hrající Afričany možná nejvíce zářil Ašúr, opora káhirského al-Ahlí. Nenápadný křídelník se zaskvěl hezkými brankami proti Belgii i Austrálii, přitom do té doby nikdy za národní tým neskóroval. Ašúr, který si Evropu vyzkoušel jen ročním angažmá v Mitdjyllandu, je nyní údajně přestupovým cílem Celticu.
6. Folarin Balogun
- Země: USA
- Věk: 25 let
- Klub: Monako
- Zápasy/góly/asistence na MS: 4/3/1
Zapomeňte na celou anabázi se zrušeným trestem za červenou kartu, za kterou útočník USA ani nemohl. USA patřily k jedněm z nejlépe hrajících týmů základních skupin a hráč Monaka na tom měl obří podíl. Rychlý, náběhový, silný, ale hlavně chirurgicky přesný střelec – to vše se v Balogunovi skrývá. Tento balíček ukázal například při krásném gólu proti Paraguayi. Kolem odchovance Arsenalu má rázem tančit hned několik klubů včetně Juventusu a Dortmundu. Nebo se vrátí do Anglie?
5. Sander Berge
- Země: Norsko
- Věk: 28 let
- Klub: Fulham
- Zápasy/góly/asistence na MS: 5/0/0
Zrak přitáhne především mašina na góly Haaland a lehkonohý kreativec Odegaard, černý kůň z Norska by ale běhat nemohl, nebýt defenzivního všudybyla, který se pohyboval za nimi. Čahoun Berge odehrál fantastický turnaj, především způsob, jakým si poradil s útoky Brazílie, byl obdivuhodný. Defenzivní záložník trochu připomíná Tomáše Součka, ale ještě více si rozumí s míčem u nohy – zapsal 94% úspěšnost pasů. Výkony norského talismanu z Fulhamu prý okamžitě obnovil pár let starý zájem Manchesteru United.
4. Julián Quiňones
- Země: Mexiko
- Věk: 29 let
- Klub: al-Kadsíja
- Zápasy/góly/asistence na MS: 5/4/1
Už příliš starý na větší přestup? Možná. Ale Quiňones zraje jako víno, jeho cena na Transfermarkt rok co rok roste, nyní je na 14 milionech euro. Na mistrovství světa ukázal, že je v saúdské lize možná skrytý diamant. Hybrid mezi útočníkem a křídlem zaujal svým buldočím nasazením a hlavně parádními tvrdými raketami, kterými skóroval proti JAR, Ekvádoru i Anglii, dorážkou trestal i Česko. Kolumbijský rodák, který v Arábii nastřílel více gólů (33) než Ronaldo, údajně přitahuje zájem z Aston Villy. V Evropě ještě nehrál.
3. Ajjúb Búaddí
- Země: Maroko
- Věk: 18 let
- Klub: Lille
- Zápasy/góly/asistence na MS: 5/0/0
Ani údajné přesvědčování od budoucího kouče Les Bleus Zinedina Zidana nestačilo k tomu, aby vlasatý záložník přijal francouzské občanství. Možná Buaddí udělal dobře, chtěl si zahrát už na tomto mistrovství světa, což se povedlo. Úžasný přehled, schopnost proplachtit středem hřiště poté, co ukradne míč protihráči – tím vším zaujal širší fotbalovou veřejnost. Pouze Pelé si jako mladší hráč zahrál čtvrtfinále mistrovství světa. Máme před očima novou superhvězdu, zájem prý má už mít Manchester City.
2. Vozinha
- Země: Kapverdy
- Věk: 40 let
- Klub: bez angažmá
- Zápasy/zákroky/čistá konta na MS: 4/18/2
Přiznejte si, pokud nejste fanoušek Trenčína, toto jméno jste slyšeli zřejmě poprvé před zápasem základní skupiny se Španělskem. Po utkání už na něj zřejmě nikdy nezapomenete. Čtyřicetiletý sympaťák, který mimo jiné dojal i příběhem o mamince, která se nemohla prvního utkání zúčastnit, jako jediný na turnaji Španěly vychytal, následně i kouzlil proti Argentině. Jistě, nejde o moderního gólmana, ale jeho nových 29 milionů sledujících na instagramu by teď uvítal jakýkoliv klub, prý se zajímá Inter Miami a chilské Colo-Colo.
1. Johan Manzambi
- Země: Švýcarko
- Věk: 20 let
- Klub: Freiburg
- Zápasy/góly/asistence na MS: 4/3/2
Kolem švýcarského mladíka se strhlo úplné šílenství. Logicky. Nepříliš známý hoch z Freiburgu za čtyři zápasy nasbíral pět kanadských bodů a ve chvíli, kdy se zranil, jeho Švýcarsko vypadlo. Kluby ohromila jeho univerzálnost, zvládne zahrát na křídlech, hrotu i záloze. Už v průběhu mundialu se připravoval jeho tranfer, očekávaný přesun do Newcastlu ale údajně překazila Aston Villa, která má za dredatou hvězdu vysázet 58 milionů euro.