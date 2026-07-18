Experti iSportu o finále MS. Vízek tipoval Francii: Ale co s ní provedlo Španělsko...
Už 102 zápasů je minulostí, zbývají poslední dva. Na fotbalovém mistrovství světa se o víkendu budou rozdělovat medaile, v sobotním utkání o bronz se střetne Francie s Anglií, v nedělním velkém finále Španělsko s Argentinou. Kdo šampionát vyhraje a proč? A kdo se stane nejlepším střelcem? Odpovídají experti deníku Sport a webu iSport Ladislav Vízek, Petr Ruman a David Kobylík. Pavouk play off MS 2026 >>>
Kdo vyhraje MS a proč?
Ladislav Vízek, legenda, expert Sportu
Španělsko mi zacelí ztrátu
„Argentina mohla být už před semifinále dvakrát doma (Kapverdy, Egypt). Tipoval jsem před MS jako většina Francii, ale co s nimi provedlo Španělsko... Tu jejich legii smrti pomalu nenechali vystřelit, ani si nečuchli. Vždyť dostali jeden gól za turnaj! Takže na koho vsadit, když ne Španělsko. Pokud půjdou do vedení, jsou schopni si to pohlídat. Musí mi zacelit ztrátu za Francouze a za Angličany, kterým jsem také věřil dost.“
Kdo vyhraje MS a proč?
Petr Ruman, trenér a expert Sportu
Španělé se sehrávají
„Postaví se proti sobě dvě dost odlišná mužstva. Španělé razí svou filozofií kvalitní obrany odvinutého od toho, že mají míč na kopačkách, během turnaje mi navíc přijde, že se ještě lépe sehrávají a dokážou si situace nachystat. Ale stojí proti mužstvu s velkou vůlí a mentalitou. Argentina možná nefunguje tak skvěle systémově, ale už několikrát ukázala, že se nevzdává. Když ale tohle vše vezmu v potaz, stále si myslím, že vyhrají Španělé, favorizuji je.“
Kdo vyhraje MS a proč?
David Kobylík, mistr Evropy do 21 let, expert Sportu
Španělsko
„Za mě Španělé, jsou organizovanější, kompaktnější a působí extrémně jistě. Je to finále mistroství světa, šanci určitě má i Argentina, ale na turnaji toho až tolik nepředvedla. Španělsko mělo náročnější soupeře, je velmi silné na balonu a má strašně silnou osu hřiště, což je nejdůležitější prostor. Unai Simón znamená hráče v poli navíc, devatenáctiletý Cubarsí je naprosto fantastický, ve středu pole všechno řídí dirigent Rodri a vepředu skvěle pálí Oyarzabal.“
Kdo se stane nejlepším střelcem?
Ladislav Vízek, legenda, expert Sportu
Mbappé to bude mít lehčí
„Přál bych to Messimu, zaslouží si to. Mbappé to ale bude mít lehčí, proti Anglii nastoupí uvolněně, takže spíš tipuji jeho. Každopádně Messimu musíme složit hold za celé mistrovství. Nikdo nečekal, že v tolika letech tam bude předvádět tohle. Celý tým zcelil, klucí bojují a běhají za něj, on jim to vrací. To je až neuvěřitelné, má v sobě faktor X, který jim to vyhrává. Ale na Španěly už to asi stačit nebude.“
Kdo se stane nejlepším střelcem?
Petr Ruman, trenér a expert Sportu
Messimu může finále sedět
„Messi dlouhá léta ve Španělsku hrával, takže dobře ví, s jakým stylem hry se bude setkávat. Jemu osobně by zápas mohl sedět. Takhle na konci kariéry bych mu alespoň tento individuální úspěch vlastně přál, je pro mě naprosto neuvěřitelné, že dokáže stále hrát na tak vysoké úrovni. Nedá se říct, že by Mbappé hrál proti slabšímu soupeři, tady už jsou opravdu maličké rozdíly. Roli naopak může hrát i zklamání Francie, na zápas o třetí místo už se třeba hůř namotivují.“
Kdo se stane nejlepším střelcem?
David Kobylík, mistr Evropy do 21 let, expert Sportu
Mbappému bude stačit jeden zásah
„V zápase o třetí místo víc věřím Francii a kapitán Mbappé se podle mě trefí. Naopak Argentina se proti dokonalé obraně Španělska neprosadí, takže jeden zásah bude Mbappému stačit. Možná by si to víc zasloužil Messi, který táhne Argentinu na zádech úplně sám, zatímco Mbappé kolem sebe má lepší podporu. Obecně mě ale víc zajímá týmový úspěch, než kdo bude král střelců. Jelikož se Argentina dostala dál, tak může být spokojenější Messi, který má větší vliv na mužstvo.“