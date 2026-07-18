Messi mohl hrát za Španělsko. Pas měl, trenér ho lákal, ale… Jak se rozhodl pro Argentinu?
Očekávané finále mistrovství světa by vypadalo úplně jinak, stejně jako posledních 20 let mezinárodního fotbalu. Kdyby se mladý Lionel Messi rozhodl reprezentovat Španělsko, získala by nejúspěšnější země posledních 20 let ještě navrch nejlepšího fotbalistu tohoto období. Půjčili by vůbec některou trofej ostatním? To se nikdy nedozvíme, i díky VHS kazetě a narychlo upečenému přáteláku jen kvůli Messimu. Pavouk play off MS 2026 >>>
Do Španělska se přestěhoval v září 2000, když mu bylo čerstvě třináct let. V Barceloně pak prožil většinu svého života, přesně dalších 21 let. Dalo by se tak říct, že Lionel Messi je spíš Španěl či Katalánec. „Do Barcelony jsem přijel velmi mladý a měl jsem možnost reprezentovat Španělsko, ale vždy jsem toužil nastupovat za Argentinu,“ přemítá kapitán obhájců titulu.
To ovšem neznamená, že by se zástupci evropského státu nesnažili. „Pokoušeli jsme se, ale rozhodl se pro svou rodnou zemi,“ vzpomíná trenér mistrů světa z roku 2010 Vicente del Bosque.
V Barceloně už byl doma několik let, oficiálně získal španělské občanství v září 2005 kvůli statutu hráče z Evropské unie. Tři povolená místa pro cizince na klubové soupisce zabírali superstars Ronaldinho, Samuel Eto'o a Rafael Márquez. Messi tedy potřeboval správný pas, aby mohl nastoupit ve španělské lize v dresu Barcelony, což byl jeho velký sen.
Na mezinárodním poli však toužil po modro-bílém trikotu. Pokusy španělských funkcionářů opakovaně odmítal. „Ptali se mě, proč nemám španělský přízvuk. Je to jednoduché, prostě jsem nechtěl ztratit žádné spojení se svou zemí. Neformální kontakty tam byly, ale já vždycky říkal, že chci hrát jen za Argentinu,“ vzpomínal Messi v rozhovoru pro La Nación v roce 2014.
Bielsu uchvátila VHS kazeta
Ve Španělsku byl však na očích víc než v rodné zemi a bitvy o obrovský talent začaly už v roce 2002. Zástupci Argentiny cestovali do Barcelony kvůli sledování dospělých hráčů k mistrovství světa v Jižní Koreji a Japonsku, když Messiho agent Horacio Gaggioli na klubu získal VHS kazetu s ukázkami mladého kouzelníka, které pak ukázal asistentu trenéra národního týmu Claudiovi Vivasovi.
„Byl to nápad Leova táty. V Argentině nebyl moc známý a Jorge (Messiho otec) chtěl, aby se o něm zástupci reprezentace dozvěděli, tak jsem sebral kazetu, jel do hotelu, kde bydleli, a ptal se po Vivasovi,“ vzpomíná Gaggiolo, jak dostal Messiho do povědomí nejvyšších zástupců.
Asistent hlavního trenéra Marcela Bielsy byl ohromen. „Oslovil mě nějaký Argentinec, mluvil o Messim a říkal, že se ho snaží zlákat Španělsko. Na nahrávce jsem viděl rychlé kličky a slalom mezi soupeři. Byl sice velmi malý, ale neuvěřitelně přímočarý a odhodlaný,“ popisoval první dojmy okouzlený Claudio Vivas.
Následně ukázal video i samotnému trenérovi seniorské reprezentace. „Vyprávěl jsem Marcelovi (Bielsovi) o Messim a ptal se mě, jestli hraje dobře. Říkal jsem, že je neuvěřitelný a pustil jsem mu nahrávku,“ vzpomíná.
Tehdejší kouč národního týmu se posadil před televizi a po pár vteřinách videa si postěžoval: „Musíš to pustit normální rychlostí, takhle zrychleně to pořádně nevidím,“ utrousil Bielsa. „Tohle je normální rychlost, prostě jsem jen zmáčkl přehrát,“ smál se Vivas. Bielsa zůstal v úžasu: „Tenhle kluk je neuvěřitelný,“ vyhrkl.
Kluk z Barcelony by vám to vyhrál
Informace se však mezi argentinskými představiteli nerozšířily dost rychle a na světový šampionát sedmnáctiletých v roce 2003 Messi pozvánku nakonec nedostal. Na turnaji vypadli mladíci Argentiny v semifinále právě proti Španělsku, jehož zástupci po zápase nechápali, proč protivník vůbec nepovolal svého nejlepšího hráče. „Kdybyste sem vzali toho kluka z Barcelony, s tímhle týmem byste turnaj vyhráli,“ slyšel kouč Hugo Tocalli od trenéra soupeře.
O jménu Messi už slyšel dřív, ale moc o něm nevěděl. Po zmínce od španělského týmu zpanikařil a bál se, aby o něj Argentina nepřišla nadobro. Proto hned volal kolegům a velmi rychle zorganizoval přátelský zápas s jediným účelem: dostat Messiho do argentinského týmu v oficiálním zápase FIFA a pojistit si jeho služby.
Za lehce bizarních okolností nakonec vše proběhlo. Zápas proti Paraguayi řídil netradičně argentinský rozhodčí, který se původně divil, co se děje, ale na začátku druhého poločasu pochopil, proč svaz tolik tlačil, aby se zápas odehrál co nejdřív.
Na pozici ofenzivního záložníka po změně stran vyběhl malý kluk s číslem 17, vzal si míč a ohromnou rychlostí se prohnal kolem soupeře. Za poločas si stihl připsat gól a asistenci a od té doby patřil mezi stálice argentinských reprezentací.
Když dostal oficiálně španělský pas, měl už mladý Lionel na kontě osmnáct startů za výběr do 20 let, s nímž vyhrál v létě 2005 mistrovství světa jako nejlepší hráč a nejlepší střelec turnaje a dokonce už nastoupil i ke dvěma utkáním za reprezentační áčko.
Pokud by se rozhodl opačně, možná by s Iniestou, Xavim a dalšími parťáky z Barcelony posbíral násobně více trofejí, než kolik zvládl se svou rodnou zemí. Sám ovšem určitě nelituje, vždyť v neděli už potřetí vyjde v modro-bílém dresu do arény s kapitánskou páskou a povede Argentinu ve finále mistrovství světa, což byl jeho dětský sen.