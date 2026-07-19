Bydlel na kolejích a hrál La Ligu. Tichý šéf Rodri plní po vážném zranění Guardiolovu věštbu
Zatímco novinové titulky a slávu sbírají střelci jako Messi, Mbappé a Haaland, pro Španělsko leží klíčový hráč hluboko v srdci zálohy. Respektive, sám Rodri je tím srdcem. Muž, který po zničujícím zranění kolena potvrdil klišé o tom, že se lze „vrátit silnější“. Kdo to čekal? Jeho mentor Pep Guardiola, který mu úspěšný mundial předpověděl už před devíti měsíci. Pavouk MS ve fotbale>>>
Není žádným pravidlem, aby cenu pro nejlepšího hráče turnaje vyhrál jeho vítěz. Z posledních šesti ročníků se to stalo jen jednou, tudíž fenomenální Lionel Messi může získat ocenění Zlatý míč, i kdyby se jeho Argentina ve finále sklonila Španělsku. Přitom velice silný nárok by si ho za těchto okolností mohl činit muž s číslem 16 a bilancí 0+0.
„Rodri je pocitově navázán na každou akci Španělů, je to režisér jejich hry. Sledovat jeho rytmus a přihrávky mě ohromně baví,“ rozplýval se nedávno expert Sportu a trenér Petr Ruman.
Nejde o ojedinělý názor. O rodákovi z Madridu už se roky mluví jako o jednom z nejlepších středopolařů na světě. Přesto se zdá vždy ve stínu, v pozadí. Na pozici nejhlouběji položeného záložníka totiž plní práci vítěze soubojů a distributora míčů, navíc je nenápadný i mimo hřiště.
Hrál La Ligu a bydlel na kolejích
Třicetiletý borec drží své soukromí pod pokličkou, nemá žádné sociální sítě. Nepotrpí si na luxus, v době vysokoškolského studia, při kterém už hrál La Ligu, bydlel na studentských kolejích. Dlouho jezdil v ojetém Opelu Corsa. Třicetiletý borec zkrátka nehledá ani nevytváří senzace. Když proti Portugalsku slavil promarněnou šanci svého kamaráda (ale v tu chvíli soupeře) Bernarda Silvy, využil po zápase první možnosti, aby se bývalému kolegovi z Manchesteru City omluvil.
Jen výjimečně si proti svým zvyklostem pomohl na veřejnosti ostřejším prohlášením, třeba když si v roce 2024 postěžoval kvůli počtu odehraných zápasů, které chce UEFA a FIFA vytvářením dalších soutěží. „Je to moc. Jsme hlavními tvářemi tohoto sportu, byznysu, nebo jak tomu chcete říkat. Ne vše jsou peníze. Jde i o kvalitu hry. Když jsem odpočatý, hraji lépe. A pokud lidé chtějí vidět lepší fotbal, musíme odpočívat. Já osobně bych byl za méně zápasů a víc kvality. Není možné se s takovou fyzickou námahou vyrovnat,“ popsal na tiskové konferenci.
Téměř až krutou ironií osudu se Rodrimu stalo o pár dní později to, na co upozorňoval. Způsobil si jedno z nejhorších zranění, co profesionální fotbalista zná – přetržený křížový vaz v koleni. Jak velký šok
Pro sezonu 25/26 už se španělský metronom vrátil, ani ta se ale vzhledem k titulu Arsenalu a dalšímu zklamání v Lize mistrů nedá považovat za úspěšnou. Vše opět vede k Rodrimu, který se rozjížděl velmi pozvolna a odehrál jen 21 zápasů. Na ročník měl malý vliv. Mnoho expertů už se smiřovalo s faktem, že kouzlo vítěze Zlatého míče za rok 2024 odešlo se zničeným vazem.
Předpověď Guardioly se plní
Pep Guardiola ale na jedné z tiskových konferencí řekl: „Rodri je neuvěřitelný hráč. Ale nejde se po osmi měsících vrátit na úroveň, kde jste byli předtím. Tuto sezonu si opět zvyká, jde krok za krokem. Víte, kdy uvidíte nejlepší verzi Rodriho? Na mistrovství světa za Španělsko. A pak v následující sezoně.“ Psal se 3. říjen 2025 a jeho věštba se vyplnila do puntíku.
Od prvního zápasu 191 centimetrů vysoký hráč velí španělskému stroji na výhry. Na turnaji má nejvíc doteků s míčem, nejvíc přesných přihrávek, nejvíc přihrávek do útočné třetiny, nejvíc vyhraných soubojů, nejvíc zisků míče i nejvíc vytvořených šancí ze hry. Je k nezastavení.
„Jeho jméno se nezmiňuje dostatečně často. Nejen že zapaluje oheň v hráčích kolem sebe, sám hasí ohně soupeře,“ poznamenal ve studiu FOX Zlatan Ibrahimovič. „Je to absolutní šéf. Španělsko má hodně mladých hráčů, kteří ne vždy udělají dobré rozhodnutí. Od toho je tam Rodri, který ho takřka vždy udělá,“ chválil na BBC zase Wayne Rooney.
Ať dopadne finále jakkoli, dá se už nyní říct, že tahoun evropského finalisty se po pádu z vrcholu na dno opět odrazil k fotbalové smetánce. Po odchodu svého mentora Guardioly ale možná bude dělat radost jiným fanouškům než anglickým. Mohutně se spekuluje o Realu Madrid. Pokud se Guardiolova věštba vyplní kompletně, byla by to posila za všechny peníze.