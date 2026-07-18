A příště bez Mexika a Kanady! Trump s Infantinem se navzájem chválili za úspěšné MS
Donald Trump a Gianni Infantino se při společném vystoupení před finále mistovství světa navzájem zahrnuli chválou. Americký prezident, který bude předávat trofej vítěznému týmu, poděkoval předsedovi FIFA za kontroverzní rozhodnutí v případu útočníka Folarina Baloguna, jemuž byl prominut trest za červenou kartu. „Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane," prohlásil Trump. Pavouk play off MS 2026 >>>
Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino se při společném pátečním vystoupení v New Yorku před finále fotbalového mistrovství světa navzájem zahrnuli chválou, kontroverzním tématům se ale vyhnuli. Po nedělním finále mezi Argentinou a Španělskem na stadionu v New Jersey Trump předá trofej vítěznému týmu.
„Americký sen se stal skutečností, pane prezidente. Bez vás by toto mistrovství světa nebylo tak neuvěřitelným úspěchem,“ řekl Infantino, který mluvil o „největší události, jakou kdy lidstvo zažilo“.
„Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane,“ prohlásil Trump. Americký prezident také chválil Lionela Messiho a zkritizoval obrannou taktiku Anglie. Infantinovi, jehož nazval velkým a jedinečným, poděkoval za kontroverzní rozhodnutí v případě amerického útočníka Folarina Baloguna, jemuž FIFA po Trumpově intervenci zrušila jednozápasový trest za červenou kartu.
Trump zmínil i Infantinův návrh na další rozšíření počtu účastníků z 48 na 64 týmů. „Toto mistrovství světa bylo tak úspěšné, že bychom si měli jednoduše znovu vybrat USA. Tentokrát vynecháme Mexiko a Kanadu,“ uvedl Trump. „Byl jsem velmi laskavý, že jsem je přibral,“ doplnil americký prezident na adresu spolupořadatelů letošního turnaje, zatímco švýcarský funkcionář se smál a nadšeně mu tleskal.