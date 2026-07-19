Tuchel si po bronzu rýpl do novinářů: Včera to vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině
Trenér Anglie Thomas Tuchel věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou mistrovství světa v Americe považovat za úspěšné, i když nedosáhli na vysněný titul. Výběr Albionu v utkání o třetí místo zdolal po bláznivém průběhu 6:4 Francii a po triumfu na MS 1966 vybojoval historicky druhý nejlepší výsledek. Tuchel si na tiskové konferenci rýpl do novinářů, jeho protějšek Didier Deschamps vzal nevydařenou první půli na sebe.
„Po 60 letech jsme získali medaili. Takže doufám, že na to budou hráči jednoho dne hrdí, i když jsme měli za cíl přivézt pohár pro mistry světa. Semifinálová porážka s Argentinou bude bolet hodně dlouho,“ řekl Tuchel na tiskové konferenci.
Anglie vedla po prvním poločase už 4:0, po změně stran se ale v Miami odehrálo ještě velké drama. Francie snížila na rozdíl jediné branky a měla šance na vyrovnání, i díky hattricku Bukaya Saky ale ostrovní celek udržel vedení. Tuchel se tak vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině.
„Včera to na tiskové konferenci vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině bez jediné výhry,“ rýpl si Tuchel do přítomných novinářů. „Nejlepší je odpovědět přímo na hřišti. Všechno ostatní jsou jen řeči, ty vám body ani vítězství nepřinesou,“ přidal dvaapadesátiletý Němec.
Proti Francii zazářil především Saka. Opora Arsenalu přitom vůbec nezasáhla do semifinále proti Argentině. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Byli jsme připravení ho poslat na hřiště, ale závěr byl hodně divoký a nakonec jsme zvolili jiná střídání. V průběhu šampionátu se ale pro mě nic nezměnilo, Bukayo je skvělý fotbalista a týmový hráč. Dnes to znovu ukázal,“ uvedl Tuchel.
Deschamps: Strašný výkon v první půli
Trenér Francie Didier Deschamps vzal porážku s Anglií na sebe. Loučící se kouč na tiskové konferenci přiznal chyby během hrozivé první půle, kterou soupeř ovládl 4:0. Navzdory prohře 4:6 bude Deschamps na čtrnáctileté působení u národního týmu vzpomínat jen v dobrém.
„V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba. Předvedli jsme strašný výkon,“ uvedl Deschamps, který o přestávce sáhl ke čtyřem změnám v sestavě a jeho svěřenci ožili. „Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.
Deschamps na MS odkoučoval 27. zápas, rekordmanem je i v počtu vítězství (20). Po titulu z roku 2018 a stříbru z minulého šampionátu chtěl dovést Francii potřetí za sebou do finále, v semifinále ale jeho tým podlehl Španělsku.
„Z mužstva bylo cítit zklamání, měli jsme vyšší ambice,“ přiznal Deschamps. „Z osobního hlediska to bylo neuvěřitelných osm týdnů, od začátku přípravy až sem. Mohli jsme nabídnout radost a emoce desítkám milionů Francouzů, bylo to nádherné. Není nic krásnějšího než mistrovství světa,“ řekl.
Sedmapadesátiletý trenér vedl výběr „Les Bleus“ ve 187 utkáních. V roce 2021 s ním ovládl Ligu národů, triumf na Euru mu před 10 lety unikl ve finále proti Portugalsku. Deschamps navázal na úspěšnou hráčskou kariéru, jako kapitán se stal mistrem světa i Evropy.
„Je to konec velmi úspěšného období. Od svého nástupu v roce 2012 jsem dal reprezentaci úplně všechno, protože ať už trénujete jakkoliv slavný klub, nic není víc než národní tým,“ zdůraznil Deschamps. „V současném týmu je spoustu mladých hráčů, kteří se budou zlepšovat. I oni určitě navážou na své předchůdce a dosáhnou velkých úspěchů,“ dodal bývalý kouč Monaka, Marseille a Juventusu.