Megalomanské finále MS: Madonna, Bieber a loutky natáhli poločasovou pauzu. Pískot na Trumpa
Příznačná tečka za megalomanským šampionátem. Ceny vstupenek na finálové klání se vyšplhaly na desítky tisíc dolarů a návštěvníci stadionu v New Jersey za obrovské sumy dostali nejen sportovní zážitek, ale také hudební show v americkém stylu. Poločasová přestávka se tak nezvykle protáhla skoro na půl hodiny a na podiu přímo na hřišti vystoupili Shakira, Madonna či Justin Bieber, v lóži na vše dohlíželi Donald Trump a Gianni Infantino. Pavouk play off MS 2026 >>>
Golfový vozík řídil brazilský střelec Ronaldo, vedle něj seděl s širokým úsměvem Ronaldinho – parťák z vítězného mundialu v roce 2002. Nad nimi se na vozíku vezla zpěvačka Madonna, která s oběma fotbalovými legendami vystoupila z tunelu na trávník a zahájila přestávkový spektákl.
Interpretů se za 11 minut vystřídalo hodně, došlo i na norské veslování a loutky z dětského seriálu Sezamová ulice. Velký aplaus sklidil především kanadský zpěvák Justin Bieber, který na trávník nastupoval jako „střídající hráč“ a než vytáhl kytaru, dostal taktické pokyny od herce Jasona Sudeikise.
Po něm přišla na řadu hlavní hvězda – kolumbijská zpěvačka Shakira s hitem Dai Dai vytvořeném speciálně pro letošní světový šampionát. Na závěr si vzaly hlavní slovo děti a na barevném koberci s velkým nápisem „LOVE“ měl mikrofony dětský sbor ze základní školy. Do klubka mezi nimi se postupně přidávali ostatní interpreti, kteří vystoupili na halftime show a Shakira i Justin Bieber posílali srdíčka do všech kamer.
Kontroverzní vystoupení, které se řadě fanoušků nelíbilo už jen z principu, pak protáhlo poločasovou přestávku na necelých 30 minut, pak už dostal prostor znovu fotbal.
Podobná show, i když ne v takovém rozměru, na fanoušky čekala už před výkopem. Na trávníku vystoupil společně s bubeníky a tanečníky nejprve populární streamer IShowSpeed, krátce po něm také rapper Post Malone. Po jejich vystoupení přišla na řadu také hymna Spojených států amerických a Robbie Williams s oficiální hymnou FIFA s názvem Desire. K fanouškům krátce promluvil i známý herec Tom Cruise.
Když se v záběru kamer objevil Donald Trump, ozval se z hlediště pískot a bučení. Prezident USA pak utkání sledoval v lóži společně se svou ženou Melanií a prezidentem FIFA Giannim Infantinem.
FIFA opět dokázala, že využije každou příležitost pro spolupráci se sponzory. Trofej pro vítěze tak přinesli do arény tenista Carlos Alcaraz a jihokorejská modelka a herečka Čong Ho-jon v kufříku značky Louis Vuitton.
Zlatý pohár pak tribunám ukázali klíčoví muži z prvního vítězného šampionátu každé z obou zemí, které na sebe narazily v americkém finále – Andrés Iniesta a Mario Kempes. První jmenovaný rozhodl gólem pro Španělsko finále v roce 2010, druhý zařídil zlatý gól Argentiny v roce 1978.
Pak už dostali prostor aktuální hrdinové obou národů a Lionel Messi a Rodri vyvedli na plac své jedenáctky.