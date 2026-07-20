Reakce na finále MS: Vyhrál fotbal, píše legenda. Španělsko vám přihrávkami sebere naději
Španělsko slaví světové zlato! Ferran Torres poslal vítězný gól všem svým krajanům, trenér Luis de la Fuente vyzdvihl morální sílu celého týmu: „Rádi trpíme. Ukázali jsme, že jsme připraveni úplně na všechno,“ rozplýval se po výhře nad Argentinou (1:0p). Velká chvála na jeho tým míří ze všech stran a experti se jednohlasně shodují na tom, že ve finále mistrovství světa zvítězil jednoznačně lepší tým. „Španělsko je vynikající tým. Přihrávkami vám zlomí ducha, seberou vám naději,“ vypíchl Zlatan Ibrahimovič. Co další reakce?
Ferran Torres
útočník Španělska, střelec vítězného gólu finále pro TVE
„Ten gól nepatří mně, ani 26 hráčům tady. Patří 47 milionům lidí doma. Dneska to byl prostě osud – bylo nám souzeno vyhrát. Každé finále je těžké, ale pokud je ve druhém týmu ještě Messi, tak jste vždycky nervózní. My jsme si ale celou dobu věřili a znovu jsme to dokázali. Je to velká úleva, protože během mistrovství mě dost kritizovali. Děkuji Bohu, který mi dává sílu bojovat dál. Úspěch zkrátka potká ty, kteří si ho zaslouží.“
Rodri
kapitán Španělska, nejlepší hráč turnaje pro TVE
„Tahle parta byla senzační. Jsme mistři světa, zní to neuvěřitelně. Pro mě osobně to byl ten vůbec nejtěžší šampionát v historii. A my jsme dokázali porazit Argentinu, ke které chovám obrovský respekt a která má nejlepšího hráče všech dob. Dokážou to pochopit jen lidé, kteří si prošli tím samým co já. Ty chvíle, kdy při vás stojí vaši nejbližší a lidé, co vás celou dobu podporovali. Jasně, je spousta lidí, kteří vás osobně neznají, ale já cítil podporu ze všech stran. Tu neskutečnou lásku od španělských fanoušků.“
Luis de la Fuente
trenér Španělska
„Cítím obrovskou hrdost na tuhle generaci fotbalistů. Neustále se zlepšovali a celou dobu zůstali věrní naší fotbalové vizi. Jsou to skvělí hráči s výjimečným talentem. Ale ze všeho nejvíc jsem pyšný na to, že jsem je mohl na téhle cestě doprovázet. Je to pro mě obrovská čest.
Nechci brečet, nevypadalo by to úplně nejlíp, ale když se ohlédnu zpátky, cloumají se mnou emoce. S hráči jsme toho namluvili opravdu hodně, dali jsme do toho úplně všechno a tohle je prostě nádhera. Kluci ukázali, co znamená skutečná parta, tým a rodina. Jsou vzorem pro celý španělský sport, naši mládež i pro samotné Španělsko. Společně jsme silnější, o tom už dneska nikdo nemůže pochybovat.
Zápas mohl být rozhodnutý už mnohem dřív... Jenže tohle je finále mistrovství světa, a v něm si člověk musí vytrpět své, i když hraje proti deseti. Ale my rádi trpíme. Ukázali jsme, že jsme připraveni úplně na všechno.“
Lionel Scaloni
trenér Argentiny pro Telemundo
„Cítíme smutek, ale zároveň víme, že jsme na hřišti nechali úplně všechno. Těmhle klukům patří moje věčná vděčnost za to, že nás dostali do dalšího finále mistrovství světa. Rvali se až do úplného konce a já na ně budu mít nezapomenutelné vzpomínky. Umíme být velcí ve vítězství, stejně tak ale musíme ukázat velikost i v porážce.
Děkuju našim lidem, hráčům i celé zemi – dali jsme do toho všechno. Realita je taková, že do finále už jsme došli úplně vyždímaní a mleli jsme z posledních sil. Ale když na hřišti odevzdáte maximum, jako se nám to povedlo dneska, je to skvělý příklad pro celou naši zemi. Občas prohrajete, ale musíte se prostě zase zvednout. Jiná cesta není.“
Toni Kroos
bývalý německý záložník, mistr světa 2014 na sociální síti X
„Vyhrál fotbal.“
Zlatan Ibrahimovič
bývalý švédský útočník pro FOX
„Španělsko je vynikající tým. Přihrávkami vám zlomí ducha, seberou vám naději. Znám to jako hráč, když jsem se nedotknul balonu a soupeř nám ho nechtěl půjčit, ztrácel jsem trpělivost. Šílel jsem z toho. Jim se to povedlo proti každému týmu na turnaji, takže jsou nejlepším národem na světě.“
Thierry Henry
bývalý francouzský útočník pro FOX
„Španělsko ví, co dělá, hraje na každé úrovni stejným stylem. Proto dominují světovému fotbalu v kategorii žen i mužů. Turnaj začal remízou 0:0 proti Kapverdám a lidé je kritizovali: ‚Španělsko nedokáže dát gól, Španělsku chybí tohle, Španělsku chybí tamto…‘ Říkal jsem, dávejte pozor. Nedostávají góly a jsou dobří s míčem.“
Joe Hart
bývalý anglický brankář pro BBC
„Španělsko má svůj specifický herní styl, kterému se nikdo na světě nedokázal ani přiblížit. Nikdo na ně nenašel recept – za celý turnaj šlo na jejich bránu pouhých deset střel. Argentina neměla absolutně žádnou šanci. Ať už na ně vyrukovala s čímkoliv, Španělé si dál chladnokrevně drželi svůj standard a člověk měl pocit, že se u toho ani nezapotili.“
Wayne Rooney
bývalý anglický útočník pro BBC
„Když se podíváte na španělská střídání: Mikel Merino, Ferran Torres. Trenér (Luis de la Fuente) si zaslouží obrovské uznání za to, co vybudoval. Kádr je skvěle vyvážený, kombinuje zkušenosti s mládím. Navíc jsou to hráči, kteří v tomhle systému vyrůstali společně už od mládežnických kategorií, takže o sobě na hřišti vědí poslepu. Před dvěma lety vyhráli Euro, díky čemuž měli obrovskou výhodu – moc dobře totiž vědí, jak se vyhrávají velké turnaje. A přesně to se v dnešním zápase ukázalo.“
Alan Shearer
bývalý anglický útočník pro BBC
„Není pochyb o tom, že vyhrál ten správný tým. Španělé kontrolovali hru od začátku do konce. Byli to oni, kdo chtěl hrát aktivní fotbal, tvořit si šance a tlačit se za obranu. Vzhledem k tomu, jakým stylem se prezentovali, je tohle vítězství pro samotný fotbal. Španělsko si to zaslouží.“