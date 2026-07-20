Trump předal Španělům pohár, pak se neměl k odchodu z pódia. Argentinec kolem něj jen prošel
Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát po finále s Argentinou ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. A stejně jako loni se Trump neměl k odchodu z pódia. Spolu s Infantinem si navíc při příchodu na hřiště vyslechl bučení z tribun.
Trump loni překvapil tím, že po předání trofeje oproti zvyku zůstal stát na pódiu vedle kapitána Chelsea Reece Jamese. Ten nakonec zvedl pohár nad hlavu navzdory přítomnosti amerického prezidenta. Za Trumpem pak mezi slavící hráče Chelsea přišel Infantino a společně po chvíli opustili pódium.
O rok později se situace opakovala. Trump s Infantinem předali pozlacenou trofej španělskému kapitánovi Rodrimu, s nímž si podali ruce. Následně si Trump vyměnil pár slov s Gavim a Rodri mu rukou zdvořile naznačil, aby pokračoval pryč z pódia. Americký prezident ještě zapumpoval pěstmi, podal ruku Pedrimu, postavil se na okraj řady slavících Španělů a natočil se k fotoobjektivům, zatímco Rodri zvedl trofej nad hlavu. Těsně předtím přiběhl k Trumpovi rozesmátý Infantino. Oba krátce po započetí oslav z pódia odešli.
Osmdesátiletého politika zabraly kamery v úvodu zápasu, kdy mu do VIP lóže přinesli pohár pro vítěze, který vzal do rukou. Po utkání při příchodu na trávník před slavnostním ceremoniálem se spolu s Infantinem dočkal nesouhlasných reakcí z tribun. Zajímavý okamžik nastal při předávání medailí, kdy Argentinec Cristian Romero nevěnoval Trumpovi pozornost a prošel kolem něj.