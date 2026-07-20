Tragédie při oslavách ve Španělsku. S fanoušky se zřítila fontána, zemřel chlapec (†13)
Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP.
Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo na západě Španělska. „To, co mělo být oslavou vítězství španělského národního týmu na mistrovství světa ve fotbale, se proměnilo v tragédii,“ uvedli představitelé radnice na své stránce na facebooku, kde zároveň vyjádřili soustrast rodině a popřáli brzké uzdravení ostatním zraněným. Jejich počet ani stav zatím nejsou známy.
„Několik minut po 00:30 místního času přijaly záchranné služby hlášení o zřícení fontány, jejíž trosky zavalily několik osob,“ uvedly dnes ráno záchranné služby z autonomního společenství Kastilie a León na síti X. Podle španělských médií vylezlo několik slavících na fontánu, která se pod jejich váhou zřítila.
Vítězství španělského národního týmu nad Argentinou, šestnáct let po historicky prvním triumfu na mistrovství světa, vyvolalo po celém Španělsku bouřlivé projevy radosti. Celá země po závěrečném hvizdu propukla v jásot a až do pozdních nočních hodin se všude rozléhalo troubení klaksonů i vuvuzel a rány z petard i ohňostrojů, napsala agentura AFP.
Centrum Madridu bylo dnes ráno poseté odpadky, plechovkami od piva a střepy. Městské služby se snaží vše co nejrychleji uklidit, než do metropole přijedou vítězní hráči, jejichž přílet z USA se očekává před polednem. Španělská reprezentace má projít centrem hlavního města a svůj průvod zakončit večer na náměstí Cibeles, kde sídlí radnice, dodala agentura AFP.