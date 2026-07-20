Šílené chování od Argentinců. Ostuda, tvrdí experti o potyčce. A Messiho „čiré zoufalství“
Byl to svátek fotbalu, ale s jednou výraznou skvrnou. Finále mistrovství světa sklouzlo po konci zápasu do ostudných potyček. Někteří argentinští hráči neudrželi emoce ve chvíli, kdy španělští náhradníci a členové realizačního týmu vběhli na hřiště oslavit vítězství 1:0 nad jihoamerickým soupeřem. Kritiku si vysloužil také Lionel Messi.
Hned po závěrečném hvizdu dostal červenou kartu argentinský záložník Leandro Paredes, který udeřil Erica Garcíu a srazil Gaviho k zemi. Další z Argentinců, Nahuel Molina, udeřil kolem běžícího Rodriho a do incidentu se zapojil i Thiago Almada.
Bývalý obránce Micah Richards v televizním studiu BBC jejich chování ostře zkritizoval: „Je to ostuda. Celý zápas balancovali na hraně. Vidět takové věci po skončení utkání je prostě špatné, upřímně je to trapné. Všichni víme, jaké to je prohrát zápas, ale tohle je nepřijatelné.“
Kritika argentinského chování pršela ze všech stran. „Vůbec mě to nepřekvapuje. Tohle jsme od Argentiny neviděli poprvé. Je to prostě smutné a velmi ubohé. Když prohrajete fotbalový zápas, prohrajte se ctí. Tohle je jen reakce na to, že je soupeř přehrál. Enzo Fernández dostal přesně to, co si zasloužil,“ přidal se bývalý anglický kanonýr Wayne Rooney.
Sečtěme si nyní, proč si Argentina během finále počínala spíš jako parta rváčů. Fernández sice proti svému vyloučení po druhé žluté kartě protestoval, ale potrestání za jeho faul, kterým doslova sestřelil obránce Paua Cubarsího, bylo odpovídající.
Zatímco za celý zápas Argentinci ani jednou nevystřelili na branku, v počtu faulů byli aktivnější – nasbírali jich 24.
„I prohrávat se musí umět. Tuhle reakci od nich vidíme až příliš často. Celou dobu se snažili simulovat a vynucovat si fauly a jejich chování po zápase bylo hrozné. Vyhrál lepší tým. Pro fotbal je to dobrý výsledek, protože Španělsko předvádělo skvělou hru,“ prohlásil bývalý vyhlášený útočník Alan Shearer.
I Messi se snížil...
Do nesportovního chování se překvapivě zapojil i Lionel Messi. Legendární útočník a jedna z hvězd šampionátu se dočkal kritiky poté, co se v závěru zápasu pokusil tlačit na rozhodčího, aby vyloučil španělského obránce Marca Cucurellu.
Po vyloučení Fernándeze v nastavení druhého poločasu následovala hromadná strkanice hráčů, během níž Cucurella Messimu něco říkal. Levý bek si přitom zakryl ústa dvěma prsty a pokračoval v mluvení. Argentinec na to okamžitě reagoval a gestikuloval na rozhodčího.
Podle pravidel pro tento turnaj platilo, že pokud si hráč v konfrontační situaci zakryje rukou ústa, měl by dostat červenou kartu, což už se stalo dvakrát v průběhu turnaje. V tomto případě se však nezdálo, že by Cucurella mluvil útočně, a tak rozhodčí ani VAR nezasáhli.
Experti neskrývali zklamání z Messiho chování „Tohle se mi od něj vůbec nelíbilo. V tomhle momentě si uvědomíte, jak obrovský tlak Španělé vyvinuli, když se i Messi sníží k něčemu takovému,“ poznamenal bývalý anglický reprezentační brankář Joe Hart.
Rooney byl z Messiho počínání podobně rozhořčený: „Je to čisté zoufalství. Víme, že Argentina takhle hraje, to k nim patří. Ale od takového hráče člověk očekává fair play. Bylo smutné vidět Messiho tohle dělat.“