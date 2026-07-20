Messiho odchod v slzách: definitivní konec? Odjezd bez trofeje, obdiv zlatého kapitána
Sledoval křepčení vítězných Španělů, na druhé straně děkovné chorály vlastních zklamaných, ale oddaných fanoušků. Argentinský kapitán Lionel Messi (39) měl po nedělním finále slzy v očích, když vydýchával porážku 0:1 v prodloužení finále mistrovství světa. Mimořádný turnaj (8+4) nakonec skončil se stříbrem na krku a bez individuální trofeje. Znamenal zápas v New Yorku loučení s národním dresem?
Lionel Messi táhl Argentinu skrz celý turnaj až do finále, poblázněná země stála blízko obhajoby triumfu z Kataru 2022. Jenže v neděli narazila na španělskou kvalitu a neměla nárok.
Jako první tým v historii nevystřelila ve finále mundialu na bránu. Proti skvělému týmu ze země, kde Messi zažíval největší úspěchy v Barceloně, se neprosadil ani pravděpodobně nejlepší hráč dějin.
Argentinský kapitán byl při španělském tlaku odříznutý, za prvních 15 minut se jedinkrát dotkl míče. V zápase se ani jednou nepotkal s balonem ve vápně soupeře. Náznaky geniálních momentů, kterými sbíral body v předchozích fázích turnaje, měl až v úplném závěru prodloužení, v němž oslabení Argentinci v deseti zkoušeli vyrovnat.
Stejně jako jeho parťáci ale byl vymazaný precizním soupeřem, nepomohly mu ani zbytečné stížnosti na obránce Marca Cucurellu, že měl být kvůli zakrytým ústům vyloučený.
Po závěrečném hvizdu ještě došlo ke strkanicím mezi slavícími Španěly a některými nasupenými Argentinci, Messi ale stál stranou. Kamery zabíraly jeho bezprostřední smutek z prohraného finále, velmi pravděpodobně posledního vystoupení na mistrovství světa. Hold mu vzdali i hráči vítězného týmu, kteří uznali výjimečné kvality smutného lídra.
„Porazili jsme Argentinu, která má v sestavě nejlepšího hráče všech dob. Pokud jde o mě, už jen pořízení fotografie s ním během podání rukou kapitánů před zápasem bylo něco zcela výjimečného,“ pověděl po zápase španělský kapitán Rodri, vyhlášený nejlepším hráčem celého turnaje.
„Viděl jsem ho na konci plakat, jen to ukazuje, co pro argentinský fotbal udělal. Cítím k němu veškerý obdiv a uznání za to, čeho dosáhl a co pro světový fotbal představuje.“
Messi na svém šestém mistrovství trhal rekordy v počtu startů, gólů i asistencí, další zápasy na největším reprezentačním pódiu už velmi pravděpodobně nepřidá.
Po nedělním finále se ke své budoucnosti v národním týmu nevyjádřil, na opakované dotazy reagoval až trenér Lionel Scaloni na tiskové konferenci.
„Je zcela zřejmé, že tady bude hrát do té doby, než se sám rozhodne skončit,“ řekl na adresu svého lídra, který během mistrovství oslavil 39. narozeniny. Výkony, kterými na sklonku kariéry táhl turnajem svůj tým, nadchl celý svět.
„Věřím, že každý je pyšný na to, co tady předvedl. Jde o nejlepšího hráče, který kdy vstoupil na hřiště. O tom nemám žádné pochybnosti. Co dokázal na tomto mistrovství, je neuvěřitelné,“ dodal argentinský kouč.
Stejně jako u Messiho se bude řešit budoucnost trenéra, který Argentinu v posledních čtyřech letech dovedl ke světovému zlatu, dvěma titulům na Copa América a finále mundialu v Americe.
„Nedokázal jsem si představit, že s touhle partou dosáhneme takových věcí. Teď to obrovsky bolí, je to složité. Abych pokračoval, musím si srovnat myšlenky, přenastavit hlavu, abychom mohli vytvořit podobnou skupinu hráčů,“ dodal Scaloni, který opouštěl tiskovou konferenci v slzách. Smlouvu má do konce roku, Argentinu čeká budování nového mužstva.
Messi končil turnaj zklamaný, o svých dalších krocích se nevyjádřil. Po předchozích vítězných zápasech dlouze rozprávěl v mixzóně s reportéry, po ztraceném finále mluvil jen krátce do televizních kamer.
„Prohráli jsme, musíme to přijmout. Ale nezapomínáme na všechno, co se nám na turnaji povedlo. Děkuji všem spoluhráčům, celé zemi. Dali jsme do toho srdce,“ vyjádřila se argentinská desítka.
Svůj tým přivedl na vyhlášení špalírem vítězných Španělů, převzal stříbrnou medaili. A to bylo všechno. Na rozdíl od předchozích mistrovství nebo většiny zápasů v Americe, kde byl vybraný nejlepším hráčem utkání, z turnaje odjel bez individuální trofeje.
Minou ho i možné oslavy v Buenos Aires – Messi společně se spoluhráčem Rodrigem de Paulem odletěl z New Yorku rovnou do Miami, kde nastupuje v mužstvu vlastněném Davidem Beckhamem.