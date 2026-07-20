Kobylík nejen o MS: Španělé rozleptávali soupeře. Paredes byl furt na vyloučení
Mistry světa jsou Španělé. „Naprosto zaslouženě,“ vypálil expert David Kobylík v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Začali sice překvapivou ztrátou proti Kapverdám (0:0), ale v dalších sedmi zápasech už je nikdo nezastavil. Ani v nedělním finále Argentina v čele s Lionelem Messim. „Porazili i Francii, tým, který se jevil na turnaji jako nejsilnější. Není co řešit,“ doplnil bývalý hráč se starty v německé bundeslize. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Byli Španělé zkrátka nejlepším mužstvem na šampionátu?
„I když na oko nehráli vždycky dobře, působili strojově. Byli extrémně kompaktní a ukázali sebedůvěru. Věděli přesně, co chtějí hrát, a to na obou stranách hřiště. Nepůjčili nikomu míč, postupně rozleptávali soupeře a podnikali nebezpečné kontry. Nahoře bylo jedno, kdo se dostal k zakončení. Měli i silnou lavičku, přišel do hry Merino a dvakrát rozhodl zápas.“
Navíc za celý turnaj inkasovali jediný gól. Jak je to vůbec možné?
„Stojí za tím fantastická organizace hry. Dodržovali jasně daný styl, doplňovali se v obraně, a když si nevěděli rady, přihráli si dozadu s brankářem Simónem. On byl hráč navíc, pomohl ostatním při výstavbě. Není náhoda, že všichni hráči na středu hřiště dostali individuální ocenění – Simón, Cubarsí a Rodri, který byl vyhlášený jako nejlepší hráč šampionátu.“
S tím souhlasíte?
„Dá se mluvit o Mbappém, který podával top výkony. Obrovská změna u něj. Bylo vidět, že se pro nároďák klidně rozkrájí.“
Co ale Rodri?
„Je režisér španělské strojové hry, cenu si určitě zasloužil. Nemám s tím problém. Navíc si myslím, že individuální výkony jsou vždycky propojené s týmovým úspěchem.“