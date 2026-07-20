Další konec v reprezentaci. Darida: Přišlo mi blbé ukončovat kariéru, která už byla ukončena
Další jméno, které se už ve fotbalové reprezentaci po mistrovství světa dál neobjeví. Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v národním týmu. Na předsezonní tiskové konferenci hradeckého klubu pětatřicetiletý záložník uvedl, že jeho návrat se týkal jen baráže a šampionátu. „Přišlo mi blbé ukončovat kariéru, která už byla ukončena," řekl Darida.
Darida původně ukončil reprezentační kariéru již v létě 2021 po mistrovství Evropy. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze s Jihoafrickou republikou (1:1), při porážkách s Koreou 1:2 a domácím Mexikem 0:3 zůstal na lavičce. Češi uhráli jediný bod a s MS se rozloučili v nejkratším možném termínu.
„Otázka reprezentace byla čistě jenom na baráž a mistrovství světa. Věděli to (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd i (bývalý) trenér (Miroslav) Koubek, s nimiž jsem to komunikoval. Na Instagramu jsem to v jednom příspěvku napsal mezi řádky. Přišlo mi blbé, že bych měl znovu ukončovat už ukončenou kariéru. Trenér Horejš se nemusí bát, že bych tady v září a říjnu, kdy je sraz, nebyl,,“ prohlásil Darida směrem ke klubovému angažmá.
Nebyl to návrat jako takový
Návrat do reprezentace nepovažoval za dlouhodobý. „Bylo to ode mě myšleno tak, že můžu týmu na baráž přinést nějakou zkušenost, formu, kterou jsem během podzimu a jara měl. Nebyl to návrat jako takový, že budu pokračovat dál. Úplně mi nepřišlo patřičné a nepotřeboval jsem veřejně říkat, že znovu končím, když už jsem jednou skončil. To bylo předem takhle domluvené,“ konstatoval Darida, který si za národní tým připsal 80 startů, v nichž dal osm branek.
Obměna v národním týmu tak pokračuje. Po světovém šampionátu se s národním dresem rozloučili obránce Tomáš Holeš, největší emoce vyvolal stejný krok nejlepšího střelce aktuálního výběru Patrika Schicka. Další budoucnost v reprezentaci zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček. Konec v národním týmu ohlásil také záložník Václav Černý, ten však v kádru pro MS chyběl.